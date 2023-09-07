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Происшествия 7 сентября 2023 16:58

СМИ: В 2002 году Илон Маск сорвал атаку Украины на российский флот

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Предприниматель из Америки Илон Маск велел ограничить работу спутников Starlink возле Крыма, чтобы сорвать попытку ВСУ напасть на российский флот. Об этом говорится в его биографии, которую приводит телеканал CNN.

Уточняется, что Маск был обеспокоен из-за того, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» РФ якобы может ответить ядерным оружием. В результате отключения интернета, связь с подводными дронами ВСУ, начиненными взрывчаткой, была потеряна, и их вынесло на берег.

По данным РИА Новости, в феврале Илон Маск заявлял, что не допустит, чтобы спутники Starlink использовались для эскалации конфликта, результатом которого может стать Третья мировая война.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

#спецоперация на Украине #Илон Маск
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