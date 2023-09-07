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СМИ: В 2002 году Илон Маск сорвал атаку Украины на российский флот
Предприниматель из Америки Илон Маск велел ограничить работу спутников Starlink возле Крыма, чтобы сорвать попытку ВСУ напасть на российский флот. Об этом говорится в его биографии, которую приводит телеканал CNN.
Уточняется, что Маск был обеспокоен из-за того, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» РФ якобы может ответить ядерным оружием. В результате отключения интернета, связь с подводными дронами ВСУ, начиненными взрывчаткой, была потеряна, и их вынесло на берег.
По данным РИА Новости, в феврале Илон Маск заявлял, что не допустит, чтобы спутники Starlink использовались для эскалации конфликта, результатом которого может стать Третья мировая война.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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