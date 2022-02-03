Билялов и Воронков в составе олимпийской сборной России по хоккею прилетели в Пекин

Хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Дмитрий Воронков в составе олимпийской сборной России прибыли в Пекин. Самолёт с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 04:12 по московскому времени.

Стоит отметить, что российские хоккеисты полетели в Пекин отдельным рейсом. Изначально сборная России по хоккею должна была лететь на игры одним рейсом вместе с представителями сборных по лыжному двоеборью, сноуборду и горным лыжам. Однако, в руководстве хоккейной сборной отказались от такого соседства и потребовали отдельный самолет, чтобы снизить риск заражения.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Напомним, ранее стало известно, что второй бомбардир КХЛ Андрей Кузьменко не попал в сборную России «из-за плохой игры без шайбы».