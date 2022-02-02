Второй бомбардир КХЛ Кузьменко не попал в сборную России «из-за плохой игры без шайбы»

Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко не попал в состав олимпийской сборной России «из-за отвратительной игры без шайбы». Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источник, близкиц к клубу.

По информации собеседника издания, тренерский штаб национальный сборной по хоккею считает, что «отвратительная игра без шайбы» Кузьменко может похоронить все усилия его партнеров на Олимпиаде в Пекине.

Чуть ранее второй бомбардир Континентальной хоккейной лиги Андрей Кузьменко забил 5 голов в двух контрольных матчах сборной на предолимпийских тренировочных сборах.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты отказались лететь в Китай на одном самолете с другими олимпийцами из-за угрозы коронавируса.