Библиотекари Нижнекамска присоединились к ЗОЖ-челленджу Рамиля Муллина

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Нижнекамска поддержали ЗОЖ-челлендж главы района и мэра Рамиля Муллина, который объявил 2023-й Годом здоровья и здорового образа жизни. Сам он активно занимается разными видами спорта и призывает к этому и горожан.

Библиотекари приняли эстафету от Горздрава Нижнекамска.

«С огромным удовольствием приняли эстафету и решили покататься на коньках в СК Шинник. Отличный лёд, прекрасная команда и бодрящее времяпрепровождение в компании коллег», — подписали специалисты свое видео.

«Активный образ жизни, поддержание здорового образа жизни и спорт укрепляют иммунитет, повышают настроение и дарят положительный заряд бодрости. Плюс ко всему — совместное времяпровождение благотворно влияет на работу, способствует сплочению коллектива и образованию командного духа», — поделилась с «Татар-информом» директор ЦБС Нижнекамска Гульназ Арсланова.

Библиотекари решили передать эстафету пожарным Нижнекамска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что библиотечная система Нижнекамска провела более 50 мероприятий в новогодние праздники.