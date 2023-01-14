Централизованная библиотечная система Нижнекамска провела более 50 мероприятий в новогодние праздники. Их посетили почти 500 человек, сообщили «Татар-информу» в ЦБС Нижнекамска, отметив, что «это очень хороая цифра».

Ежедневно в зимние каникулы, с 2 по 8 января, в Центральной детской библиотеке «Апуш» проходила насыщенная программа. Каждый день был посвящен какому-то новому книжному персонажу. Дети принимали участие в веселых играх, «громких чтениях»,смотрели кино и мультфильмы, а также участвовали в квестах, викторинах, мастер-классах и даже театрализованных представлениях. На свежем воздухе в парке Габдуллы Тукая для ребят проводили подвижные игры. Для родителей в это время выступали спикеры с самыми актуальными темами.

В эти выходные, 14 и 15 января, в библиотеках Нижнекамска пройдут познавательно-игровой час «Страна заповедная», мастер-классы «Настенный календарь», «Пластилиновые животные», «Веселая книга загадок с белыми страницами», «Чудеса из природного материала», арт-чтение «Сказка своими руками», «Сказочная фея».

Ребят также ждут на мульт-просмотр «Ожившие страницы детских книг: „Трое из Простоквашино“».