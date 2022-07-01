Президент Татарстана заявил о необходимости реальных результатов работы инженерных школ

Работа создаваемых на базе вузов Татарстана передовых инженерных школ должна приносить практические результаты. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Мы очень благодарны Правительству России, министру, комиссии. У нас прошли Университет Иннополис, КФУ и КНИТУ. Была проведена большая работа. Но это только первый шаг. Страна ждет от нас реальных практических результатов. Это более сложная задача», — отметил Президент Татарстана.

По мнению Минниханова, в рамках этой работы необходимо за короткий срок подготовить вместе с предприятиями-партнерами востребованные образовательные программы, отобрать преподавателей и студентов, а также обеспечить начало реализации образовательных программ школ с 1 сентября этого года.

Ранее были подведены итоги конкурса федерального проекта «Передовые инженерные школы». В нем принял участие 91 российский вуз, из которых 30 стали победителями. Среди них — три университета из Татарстана.

Школа «Кибер Авто Тех», организуемая при Набережночелнинском институте Казанского федерального университета, в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» будет обучать автомобилестроению. Школа при КНИТУ-КХТИ в сотрудничестве с СИБУРом станет заниматься химической промышленностью, а в школе Университета Иннополис будут обучать программной инженерии.

Проект «Передовые инженерные школы» был разработан Минобрнауки России на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством РФ. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Ранее Президент России Владимир Путин объявил в России Десятилетие науки и технологий.