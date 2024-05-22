В Казани организуют бесплатное обучение профобразования

Безработные казанцы смогут прийти на бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование. Учебные программы организует городской центр занятости населения (ЦЗН), сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сейчас набирают группу по профессиям: бухгалтер, оператор 1С, кадровый менеджер, водители категорий B, C и D, тракторист, сварщик, электромонтер, электромонтажник, оператор станков с ПУ, оператор котельной.

Уточняется, что гражданин проходит обучение, потом сдает итоговую аттестацию и получает документ, подтверждающий полученную квалификацию. Все подробности можно узнать в управлении ЦЗН Казани по месту регистрации.

Подать заявление о прохождении профобучения еще можно и на сайте «Работа России». Программа подойдет для неработающих мам с детьми до 7 лет, граждан предпенсионного возраста.

При подаче заявления жители Татарстана смогут выбрать из более чем 50 специальностей: бухгалтер, кадровый менеджер, оператор 1С, специалист по маркетплейсам, графический дизайнер, ландшафтный дизайн, логист, оператор станков с ПУ, системный администратор, риелтор, сметное дело и так далее.

Бесплатное обучение организуют в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Отметим, что все национальные проекты в России реализуют с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Недавно глава государства предложил запустить в 2024 году обновленные национальные проекты. Причем Татарстан занял второе место среди регионов России по уровню достижения показателей национальных проектов.