Без сборников и легионеров: в каком составе «Рубин» пройдет «очищение» в ФНЛ

После вылета в ФНЛ состав «Рубина» должен претерпеть огромные изменения. Помимо отъезда всех легионеров команда может расстаться и с ведущими «паспортистами». Кто останется спасать футбол в Казани со Слуцким и каким будет состав «Рубина» в следующем сезоне – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

После вылета в ФНЛ состав «Рубина» должен претерпеть огромные изменения. Помимо отъезда всех легионеров команда может расстаться и с ведущими «паспортистами»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оговоримся сразу: сейчас «Рубин» не в том положении, чтобы рассуждать на предмет того, кого оставить в команде, а с кем расстаться. Любой из имеющихся в составе футболистов будет полезен в ФНЛ. Так что по большому счету сейчас слово за игроками, которые будут решать, оставаться им в Казани или искать себе клуб в РПЛ. Найдутся ли у нас свои Буффоны и Кьеллини, которые обрели славу, оставшись в «Ювентусе», несмотря на ссылку в низшую лигу, – узнаем совсем скоро.

Прежде всего, на большую часть футболистов есть спрос в Премьер-лиге, и если не продать их сейчас, то при неудачном стечении обстоятельств в ФНЛ можно остаться не только без повышения в классе, но и без денег, которые в условиях потенциального урезания бюджета нужны клубу как воздух. Касается это не только иностранцев, но и ряда российских футболистов.

Кто покинет клуб по истечении срока контракта?

В списке тех, у кого кончается контракт уже этим летом, три россиянина: Георгий Зотов, Никита Медведев, Владислав Игнатьев.

Объективно, даже на уровне РПЛ Зотов был очень добротным защитником для команды уровня середины-конца турнирной таблицы. На позиции крайнего защитника он никогда не проваливался, как условный Ломовицкий, но и суперматчи, как Самошников, не выдавал.

Даже на уровне РПЛ Георгий Зотов был очень добротным защитником для команды уровня середины-конца турнирной таблицы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается Медведева, то еще за пару недель до вылета в СМИ появлялась информация, что «Рубин» не собирается продлевать контракт с голкипером. Но после этого команда успела покинуть РПЛ, а сам Никита еще и встал в ворота в главном матче с «Уфой». Так что многое с того момента могло измениться.

Продлевать контракт с Зотовым и Медведевым стоит в любом случае. С одной оговоркой – если это нужно самим футболистам. И тот и другой вполне могли бы закрепиться в команде-аутсайдере РПЛ и исключить из своего календаря поездки в Красноярск или Астрахань. Другой вопрос, насколько это нужно игрокам и когда станет окончательно ясна ситуация с главным тренером.

Рустем Сайманов вроде уже и сказал, что Леонид Слуцкий остается в команде на следующий сезон, но сам специалист пока по этому поводу не высказался никак. Поэтому ситуация с наставником на будущий сезон продолжает витать в воздухе. Возможно, мы сегодня узнаем больше во время сегодняшнего интервью тренера с известным блогером Василием Уткиным.

Неоднозначной оказалась история пребывания в клубе Владислава Игнатьева. Единственный уроженец Татарстана в основном составе команды провел в этом сезоне всего 11 игр в РПЛ и отметился лишь голом в ворота «Спартака». Несмотря на то что большую часть времени футболист лечился, а не играл, он успел заслужить уважение у фанатов хотя бы тем, что чуть ли не единственный извинялся за вылет команды в ФНЛ.

На следующий сезон Владислав Игнатьев в команде не останется и покинет ее в качестве свободного агента Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В «Рубине» решили, что столь подверженный травмам полузащитник вряд ли сможет выдержать интенсивность и жесткость ФНЛ. Поэтому на следующий сезон Игнатьев в команде не останется и покинет ее в качестве свободного агента.

Кто покинет клуб с истечением срока аренды?

Еще два футболиста покинут «Рубин» по истечении срока аренды: Константин Кучаев и Герман Онугха.

После перехода Кучаева в зимнее трансферное окно многие испытывали «вау-эффект». Константин казался на голову выше всех в команде и даже с легионерами в составе являлся основополагающим звеном в созидании атак. Но чем дольше Кучаев находился в команде Слуцкого, тем больше он деградировал и приближался к среднему уровню всей команды. Апогеем стал главный матч с «Уфой», в котором он оказался чуть ли не худшим.

Чем дольше Константин Кучаев находился в команде Слуцкого, тем больше он деградировал и приближался к среднему уровню всей команды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять миллионов евро за выкуп – слишком много для «Рубина» даже при условии, если бы команда осталась в РПЛ, а в ФНЛ и подавно.

Кто-то мог забыть, но Онугха приходил в аренду из датского «Вайле». На уровне РПЛ нигерийский россиянин провалился, но кажется, для ФНЛ подошел бы. Главный плюс – опыта игры в первом дивизионе у Германа будет, наверное, больше всех в этом составе «Рубина». В ФНЛ форвард провел 69 игр, забил 20 голов и отдал 4 передачи.

Игнатьев, Коновалов, Грицаенко, Косарев: кто вернется после аренд?

Еще одна каста футболистов – те, кто вернется из аренд. В нынешних условиях кто-то из них может оказаться как нельзя кстати. Например, Алексей Грицаенко. Футболист являлся основным центральным защитником «Кубани» в прошлом сезоне и помог команде сохранить прописку в ФНЛ. Учитывая дефицит центрдефов в «Рубине», Грицаенко с опытом игры в первом дивизионе поможет казанцам в любом случае.

Возвращается в «Рубин» и самый дорогой трансфер клуба за последние шесть лет – Иван Игнатьев. Минувший сезон форвард провел в «Крыльях Советов» и в пяти матчах за самарский клуб отметился лишь одним голом. Примечательно, что забил он через 10 минут после выхода на замену в первом же матче. Дальше дела у Ивана пошли по наклонной, и футболист снова вернулся в «Рубин».

Возвращается в «Рубин» и самый дорогой трансфер клуба за последние шесть лет – Иван Игнатьев Фото: rubin-kazan.ru

Забавна ситуация с возвращением Игнатьева еще и тем, что долгое время казанские болельщики предъявляли ему, что его уровень – это игра в ФНЛ. Вот там он в следующем сезоне и поиграет, правда уже в составе «Рубина». Кирилл Косарев прошлый сезон также провел в астраханском «Волгаре», но отметился там лишь одним голом. Прямой конкурент Игнатьева за место в составе.

Что касается Игоря Коновалова, то в его возвращение в «Рубин» не верится от слова совсем. Совсем недавно его агент заявлял, что в Казань полузащитник не собирается возвращаться, если даже команда сохранит прописку в РПЛ, а в «Ахмате» его все полностью устраивает.

Легионеры, Самошников, Дюпин, Лисакович: кто покинет «Рубин»

По легионерам уже все четко на легендарной пресс-конференции разъяснил Рустем Сайманов. «Вероятность, что Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор останутся в «Рубине», очень низкая, но будем уговаривать», – сказал генеральный директор клуба.

Вероятность того, что Монтассар Тальби останется в «Рубине», очень низкая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если уж уйдут Тальби и Абильдгор, то что уж говорить о Дрейере, Хакшабановиче, Уремовиче и Ин Боме? Возможно, единственным, кто из этой плеяды иностранцев мог бы отправиться с «Рубином» в ФНЛ, был бы Сильвие Бегич, но из-за конфликта с Леонидом Слуцким в такой расклад верится с большим трудом. Учитывая, что в ФНЛ присутствует лимит на четырех легионеров, с тремя иностранцами придется расставаться точно. Но, вероятнее всего, придется распускать всех и набирать легионеров заново.

К слову, все на той же пресс-конференции Сайманов невзначай заявил о том, что обратит внимание на латиноамериканский рынок, отсылаясь на то, что легионеры «Зенита» и ЦСКА команду не покинули. Это высказывание гендиректора не было особо растиражировано, но является довольно интересным. И если в клубе действительно в качестве усиления собираются смотреть на рынок Латинской Америки, то это хороший сигнал для болельщиков. Значит, в «Рубине» будут делать ставку на возвращение в РПЛ в первом же сезоне. Напомним лишь, что в прошлом сезоне ФНЛ больше половины клубов не имели в заявке ни одного легионера.

Что касается паспортистов, то уже абсолютно точно в команде не останется Илья Самошников, о чем «Татар-информ» сообщал на этой неделе. Руководство клуба занимается поиском выгодного варианта для трансфера футболиста в другую команду. Чуть ранее другие СМИ сообщали о том, что в услугах крайнего защитника сборной России заинтересованы неназванные топ-клубы.

Уже абсолютно точно в команде не останется Илья Самошников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один кандидат на то, чтобы покинуть Казань в это трансферное окно, – Юрий Дюпин. После проигранного матча с «Уфой», в котором Дюпин не принял участия, а место в воротах занял Медведев, появилась информация о том, что у голкипера случился конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким.

Перенесемся на год назад и вспомним, как после отличного сезона, в котором «Рубин» занял четвертое место, Дюпин давал интервью и рассказывал, что в случае выгодного предложения готов перебраться в «Зенит». Так что если по голкиперу поступит выгодное предложение от клуба РПЛ, нет сомнений, что обе стороны решат расстаться. Тем более что в этом сезоне Юрий очевидно сдал и c огромным отрывом стал самым пропускающим вратарем РПЛ.

Еще один претендент на уход – Виталий Лисакович. Здесь ситуация, очень схожая с Кучаевым. На первых порах белорусский форвард был крайне результативен и полезен для команды, но как только прошел период адаптации, он стал таким же серым, как и весь состав «Рубина». Хотя в индивидуальных качествах нападающего сомневаться не приходится, Лисакович бы пришелся ко двору чуть ли не любому клубу РПЛ. Агент белоруса пока комментировать будущее клиента отказался, но опровергать интерес со стороны других клубов не стал.

Кто останется и кем усиляться?

С учетом всех потенциальных потерь и возвращений из аренд состав команды в лучшем случае будет выглядеть следующим образом.

С учетом всех потенциальных потерь и возвращений из аренд состав команды в лучшем случае будет выглядеть следующим образом Фото: Дамир Садриев / «Татар-информ»

Стоит отметить, что уход оставшихся футболистов также нельзя исключать, но вряд ли за Александра Ломовицкого, Леона Мусаева или Александра Зуева в нынешних условиях кто-то предложит сумму, которая бы устроила клуб. Солтмурад Бакаев пока похвастаться не может ничем, помимо бешеной самоотдачи и огромной черновой работы. Тем более, судя по диалогу Солтмурада с фанатами после «Уфы», в команде он на следующий сезон все же останется. Ну а остальные футболисты команды – это и есть объективный уровень ФНЛ.

К слову, суммарная трансферная стоимость этого состава – чуть более 10 миллионов евро (уровень «Оренбурга», «Ротора» и «Балтики»), а самый дорогой игрок команды – «двухмиллионный» Иван Игнатьев.

Но, безусловно, на потерях трансферная активность клуба не ограничится, будут и приобретения. Помимо латиноамериканцев на все той же пресс-конференции Сайманов заявил, что в ФНЛ нужны не художники, а бойцы. Так что первым трансферным слухам можно даже не удивляться: Валерий Чуперка, Артем Попов, Александр Зотов, Максим Кузьмин.