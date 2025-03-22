Без права на ошибку: как сапер из Лениногорска работает в зоне СВО

Военнослужащий Альберт из Лениногорска с 2022 года воюет в зоне СВО. Его позывной Альф, служит он сапером. Как признается мужчина, эта опасная профессия требует абсолютной сосредоточенности.

Альберт родился 8 февраля 1990 года. Его детство прошло, как у тысяч сверстников: детский сад, школа, дворовые игры. В техникуме, куда он поступил после школы, его запомнили как жизнерадостного, доброжелательного и активного студента. Он профессионально играл в шахматы, занимался спортом, участвовал в соревнованиях. После выпуска работал по специальности, активно участвовал в общественной жизни и пользовался уважением коллег.

Спецоперация изменила судьбы многих. В октябре 2022 года Альберта мобилизовали и отправили на тактическую, медицинскую и огневую подготовку. Под руководством опытных инструкторов он изучал методы противодействия диверсионным группам, инженерное оборудование позиций и работу с беспилотниками. После курсов в Казани его направили на передовую.

Саперы — одни из самых уязвимых бойцов на передовой. Они первыми расчищают путь через минные поля и последними завершают войну, обезвреживая смертоносные ловушки. Альберт ежедневно сталкивается с минами, фугасами, «лепестками», «колокольчиками» и другими опасными находками. Его задача — спасти жизни боевых товарищей. В этой профессии нет права на ошибку.

«Безусловно, человек привыкает ко всему, а тем более – солдат, - считает Альберт. – Я прошел срочную службу в инженерных войсках на Сахалине. Но, скажу одно: современные методы ведения боевых действий значительно отличаются от того, чему нас учили в прежние годы. Это напрямую связано с огромным скачком в области создания спутников для связи и разведки, беспилотных летательных аппаратов с дальним радиусом действия и квадрокоптеров, противотанковых управляемых ракет (ПТУР), станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».

Окопная жизнь далека от романтики: грязь, холод, постоянное напряжение. Украинская «муляка» (липкая грязь) буквально проникает повсюду.

Бойцы учатся выживать в таких условиях, оборудовать укрытия в лесополосах и не подставляться под огонь. Современные технологии, дроны, спутниковая разведка и высокоточное оружие кардинально изменили методы ведения боя.

В апреле 2023 года Альберта наградили медалью «Участник специальной военной операции» за усердие, профессионализм и успешное выполнение боевых задач.

Дома Альберта ждут родители, сестра и его любимая девушка Анна. Их история любви началась благодаря матери бойца. Однажды, вернувшись из больницы, она дала сыну номер телефона девушки-фельдшера и посоветовала познакомиться. Так началась их судьбоносная встреча. В марте 2024 года, во время краткосрочного отпуска, Альберт сделал Анне предложение. 14 марта в мечети «Ихлас» прошла церемония никаха.

Отпуск заканчивается, и Альберт снова отправляется на фронт.

«Переживаю за своих товарищей, хочется, чтобы никто не погиб. Главное — наша Победа и возвращение домой», — говорит он.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на СВО ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой