Без Пелино и Барберио под «Трактор»: будет ли Квартальнов шутить после матча-реванша

Открытую тренировку провел сегодня «Ак Барс» в Казани. Главный тренер Дмитрий Квартальнов много шутил, несмотря на серию неудачных матчей «барсов». О грядущем поединке с «Трактором», новичках и травмированных игроках казанского клуба – в обзоре ИА «Татар-информ».

Дмитрий Квартальнов: «Конечно, мы помним игру в Челябинске, но мы сыграли, весь негатив отбросили, сделали выводы и идем дальше»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Была игра позорной или плохой»: «Ак Барс» на пороге матча-реванша с «Трактором»

«Новый день – новая страница. Была игра позорной или плохой, для каждого тренера, человека, игрока. Но чем хорош профессиональный спорт – завтра следующий день, и ты должен доказать, что все это было ошибкой. Мы в этом сезоне проигрывали игры. Но после перерыва будем стараться побеждать. Конечно, мы помним игру в Челябинске, но мы сыграли, весь негатив отбросили, сделали выводы и идем дальше», – так отреагировал главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о принципиальном матче против челябинского «Трактора», который пройдет в Казани 21 декабря.

Напомним, что казанцы 30 октября провели в Челябинске самый провальный матч нынешнего регулярного сезона КХЛ. «Трактор» буквально раздавил «барсов» со счетом 5:0, а чемпион Кубка Гагарина-2018 Эмиль Гарипов на ноль защитил ворота челябинского клуба. Очевидно, что предстоящий ответный матч в Казани будет максимально принципиальным для казанского клуба.

«Громко что-то заявлять – смысла нет. Будем выходить, готовимся. У нас сейчас непростой отрезок – домашняя серия, против хороших соперников. Будем стараться отыграться за такое обидное и крупное поражение», – подтвердил наши наблюдения форвард казанцев Даниил Тарасов после открытой тренировки.

Казанцы 30 октября провели в Челябинске самый провальный матч нынешнего регулярного сезона КХЛ Фото: ak-bars.ru

«Сейчас нет Уила, Галимова, Барберио, но мы работаем»

Казанский «Ак Барс» перед паузой на матчи сборных выдал довольно посредственный отрезок. В семи последних играх казанцы проиграли четыре раза, включая принципиальное дерби против «Салавата Юлаева». После поединка с уфимцами на Квартальнова было больно смотреть, но пауза в чемпионате явно пошла на пользу тренеру, и сегодня он выглядел бодро и много шутил с журналистами. Спрашивал, в частности, совета – где разместить команду в Новосибирске, грозился «закрыть» команду на новогодние праздники и многое другое.

Однако впереди у «Ак Барса» непростая домашняя серия игр, в ходе которой казанцы сыграют против «Трактора», «Барыса», «Северстали» и «Магнитки». Первые, как говорилось выше, нанесли чувствительное поражение казанцам в Челябинске (0:5), «Металлург» и вовсе трижды в этом сезоне обыграл «Ак Барс», а «Северсталь» является главным открытием Запада КХЛ в этом сезоне. Будет ли улыбаться Квартальнов по итогам этих игр – большой вопрос.

– Поверьте, мы могли бы составить для себя хороший календарь. Но мы его увидели в конце июля и знали, что в январе будет тяжелый график. Мы сейчас сыграем в конце декабря с Магнитогорском и потом дома в следующий раз будем играть только в конце февраля. К ближайшим домашним играм нужно подготовиться – у нас нет сейчас Уила, Галимова, Барберио, еще одного легионера, место которого свободно, но мы работаем. Важно, чтобы травмированные ребята восстановились и мы могли сыграть оптимальным составом. А то, что пять игр через день в декабре, – это нормально, дальше новогодний перерыв.

Впереди у «Ак Барса» непростая домашняя серия игр, в ходе которой казанцы сыграют против «Трактора», «Барыса», «Северстали» и «Магнитки» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Будете вносить какие-то коррективы в подготовку команды на январские матчи?

– Не отпустим ребят на Новый год по домам, закроем на сборы (улыбается). Нет, будет пару выходных после «Автомобилиста», 2 января полетим в Новосибирск, будем тренироваться, а там посмотрим. Плодотворная работа идет, нас сейчас волнуют другие вещи, чтобы все были живы и здоровы, дальше никто не заболел. Чтобы была полноценная команда, – сказал Квартальнов.

Травмы игроков не добавляют оптимизма перед ключевыми матчами

Со здоровьем, к слову, в команде не все гладко. На месяц выбыл ключевой форвард Дмитрий Воронков после жесткого удара локтем форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова, не тренируются Глухов и Бурмистров, а Дыняк и Коваленко только приступили к тренировкам в общей группе. Все это не добавляет оптимизма перед ключевыми матчами в Казани.

На месяц выбыл ключевой форвард Дмитрий Воронков после жесткого удара локтем форварда «Салавата Юлаева» Фото: ak-bars.ru

– С Димой Воронковым пока всё сложно. Он чувствует себя неплохо, но через неделю еще пройдет медицинское обследование, после чего будет видно. Пока доктор сказал, что он выбыл на месяц. Парень крепкий, надеюсь, что будет меньше. То, что он не начнет домашнюю серию, – это 100%. Коля Коваленко был готов играть, но дали ему отдохнуть. По Дыняку вопрос, сегодня он первый день катался в общей группе, остальные не готовы. Как будет дальше – посмотрим.

– Получается, Воронкова можем не увидеть в составе до ОИ-2022?

– Сразу после повреждения нам озвучили срок в месяц. Он чувствует себя хорошо, но мы слушаем врачей. Неприятная вещь, потерял сознание, поэтому проходят медицинские консультации. Они будут продолжаться, но Димка чувствует себя хорошо, сразу после игры сказал мне лично, что готов ехать на Кубок Первого канала. Но врачи запретили.

– У него сотрясение мозга?

– Это последствия удара об лед. Хохрякова дисквалифицировали, конечно, там был удар в голову, человек потерял сознание. У него хорошее сибирское здоровье, надеюсь, что восстановится быстрее, чем за месяц, – сказал Квартальнов.

Большие надежды на усиление игры перед плей-офф в «Ак Барсе» связывают с канадскими новичками – защитником Марком Барберио и тренером Майком Пелино Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Без Барберио и Пелино под «Трактор»

Тем временем большие надежды на усиление игры перед плей-офф в «Ак Барсе» связывают с канадскими новичками – защитником Марком Барберио и тренером Майком Пелино, который призван усилить проблемную реализацию большинства и позиционные атаки команды Квартальнова. Однако полной ясности, когда эти исполнители помогут «Ак Барсу», сегодня не наступило. Понятно только, что не в ближайших матчах.

– Один новичок, если сегодня получит рабочую визу, прилетит завтра. Но первые два матча он, скорее всего, пропустит. Будем разбираться с трансферными документами. У него дисквалификация в Швейцарии, поэтому они могут не прислать трансферный лист. Плюс ему нужно поработать с нами. Майк сегодня подаст необходимые документы, на следующей неделе, надеюсь, получит рабочую визу.

– Барберио 33 года, играл в Швейцарии, где скорости отличаются от КХЛ. Есть опасения, что ему не хватит времени до плей-офф на адаптацию?

– Вы видели скорости в Швейцарии? Они там выше. Там большой размер площадки. Мы понимали, что это за хоккеист, как он там играет, как будет здесь играть. Марк – опытный парень, сформировавшийся хоккеист, имеющий опыт игры в НХЛ. Нам таких ребят не хватало. Он был капитаном в «Лозанне», сам по себе командный парень. Не думаю, что у него возникнут какие-то большие проблемы. Всё может быть, но мы минимизируем эти риски, приглашаем более опытных ребят. Молодых никто не отдаст, у них ориентир двигаться в НХЛ. Считаю, что мы правильно сделали, что подписали Барберио, он нам поможет, – считает Квартальнов.

«Ак Барс» уходил на паузу в чемпионате на минорной ноте. Сложная домашняя серия или переломит неприятную тенденцию или закрепит ее. Барберио и Пелино в ближайших матчах Квартальнову не помогут.