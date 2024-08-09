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Бесплатный показ популярных сериалов в Казани перенесли на 18 августа
Всероссийский фестиваль «Лето PREMIER» в Казани перенесли на 18 августа. Об этом сообщили «Татар-информу» организаторы события.
Планировалось, что жители и гости города смогут увидеть популярные сериалы на пирсе Кремлевской набережной 10 августа. Однако в связи с объявленным в республике штормовым предупреждением мероприятие решили отложить.
«Обновленная программа будет объявлена в ближайшее время в группе фестиваля», — говорится в сообщении.
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