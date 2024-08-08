На пирсе Кремлевской набережной бесплатно покажут популярные сериалы

На пирсе Кремлевской набережной Казани 10 августа пройдет всероссийский фестиваль «Лето PREMIER»: все желающие смогут бесплатно на большом экране увидеть популярные современные сериалы. Среди них «Мир! Дружба! Жвачка!», «Убить Риту», «Внутренняя мимперия», «Киберпапа» и «Бедные смеются, богатые плачут».

Кроме того, организаторы фестиваля продумали музыкальную программу, подготовили киноквиз и лекции «Почему все вдруг заговорили о 90-х?», «Одиночество в большом городе». Вход на них также свободный. Фестиваль начнется в полдень с просмотра серии «Внутренняя мимперия» и завершится ближе к 21 часу музыкальным сетом.

«Всероссийский фестиваль “Лето PREMIER” в этом году проходит впервые. Мы запланировали его в крупных туристических городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Сочи, Анапе, Геленджике, Пятигорске, Кисловодске, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке. Представляемые на фестивале сериалы – хиты премьер, то есть сериалы, которые больше всего любят зрители. Именно их мы привозим в города вместе с актерами и создателями, чтоб дать возможность зрителям пообщаться с ними», – рассказала «Татар-информу» руководитель имиджевых проектов организатора фестиваля Елизавета Головченко.

В Казани сериал «Киберпапа» презентует актер одной из главных ролей Тимофей Кочнев, сериал «Убить Риту» – актриса Снежана Самохина, сериал «Бедные смеются, богатые плачут» – актеры Владимир Афанасьев и Ксения Григорьева и режиссер Наталья Вагонова.

«На фестивале звездам сериалов можно будет задать вопросы во время паблик-токов, а также при желании сфотографироваться с ними и получить автограф. Кроме того, в течение фестивального дня в разных активностях будут разыгрываться призы – от подписок на онлайн-кинотеатр до имиджевого мерча», – подчеркнула собеседница агентства.

Для просмотра сериалов на большом экране под открытым небом организаторы предусмотрели 150 пуфов. Также разместиться можно будет с пледом на лужайке.