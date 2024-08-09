В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

Сегодня вечером, а также ночью и днем 10 августа в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В эти часы по республике, в том числе в Казани, ожидаются сильные дожди и ливни. Местами возможен град. Также синоптики прогнозируют усиление ветра, его порывы могут достигать 15-20 м/с.