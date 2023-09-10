Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области

Сегодня днем над территорией Белгородской области уничтожен очередной беспилотник. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО.

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков указал, что один из фрагментов БЛА упал в огород частного дома.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что у побережья Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников.

Кроме того, сегодня ночью авиация России уничтожила три украинских катера у острова Змеиный.