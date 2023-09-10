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Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области
Сегодня днем над территорией Белгородской области уничтожен очередной беспилотник. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства страны.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО.
В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков указал, что один из фрагментов БЛА упал в огород частного дома.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что у побережья Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников.
Кроме того, сегодня ночью авиация России уничтожила три украинских катера у острова Змеиный.
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