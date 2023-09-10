У побережья Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников

В ночь на 10 сентября восемь беспилотников сбили над акваторией Крыма, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство отметило, что киевский режим намеревался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.

В результате дежурными средствами ПВО уничтожено восемь беспилотников вблизи побережья Республики Крым.

Кроме того, сегодня ночью авиация России уничтожила три украинских катера у острова Змеиный. Информация об этом появилась Telegram-канале оборонного ведомства страны. Как указано в сообщении, это произошло около острова Змеиный. Десант направлялся в сторону Крыма.