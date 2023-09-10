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У побережья Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников
В ночь на 10 сентября восемь беспилотников сбили над акваторией Крыма, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
Ведомство отметило, что киевский режим намеревался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
В результате дежурными средствами ПВО уничтожено восемь беспилотников вблизи побережья Республики Крым.
Кроме того, сегодня ночью авиация России уничтожила три украинских катера у острова Змеиный. Информация об этом появилась Telegram-канале оборонного ведомства страны. Как указано в сообщении, это произошло около острова Змеиный. Десант направлялся в сторону Крыма.
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