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Руc Тат
Происшествия 10 сентября 2023 08:44

У побережья Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников

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В ночь на 10 сентября восемь беспилотников сбили над акваторией Крыма, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство отметило, что киевский режим намеревался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.

В результате дежурными средствами ПВО уничтожено восемь беспилотников вблизи побережья Республики Крым.

Кроме того, сегодня ночью авиация России уничтожила три украинских катера у острова Змеиный. Информация об этом появилась Telegram-канале оборонного ведомства страны. Как указано в сообщении, это произошло около острова Змеиный. Десант направлялся в сторону Крыма.

#Крым
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