Российская авиация уничтожила три украинских катера у острова Змеиный

Сегодня ночью три быстроходных катера американского производства, на борту которых был десант ВСУ, были уничтожены авиацией Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Как указано в сообщении, это произошло около острова Змеиный. Десант направлялся в сторону Крыма.

«Уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ», – указано в сообщении.

Отметим, что накануне над Крымом система ПВО сбили минимум три украинсаких беспилотника. Сначала об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Позднее появилась информация о том, что «еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма». В свою очередь Аксенов попросил доверять лишь официальным источникам информации.