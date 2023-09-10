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Российская авиация уничтожила три украинских катера у острова Змеиный
Сегодня ночью три быстроходных катера американского производства, на борту которых был десант ВСУ, были уничтожены авиацией Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Как указано в сообщении, это произошло около острова Змеиный. Десант направлялся в сторону Крыма.
«Уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ», – указано в сообщении.
Отметим, что накануне над Крымом система ПВО сбили минимум три украинсаких беспилотника. Сначала об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Позднее появилась информация о том, что «еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма». В свою очередь Аксенов попросил доверять лишь официальным источникам информации.
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