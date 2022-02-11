Байден объяснил отказ от отправки военных на Украину риском мировой войны

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил категорический отказ от отправки войск для эвакуации американских граждан из Украины в случае возможной агрессии со стороны России риском начала мировой войны. Он заявил об этом в интервью телеканалу NBC.

Корреспондент телеканала Лестер Холт поинтересовался у американского лидера, при каком развитии событий США могут направить на Украину военных для эвакуации своих граждан. «Ни при каком. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет означать мировую войну», — ответил Байден.

Вместе с тем Президент США выразил уверенность, что хотя, на его взгляд, российский лидер Владимир Путин готов пойти на такой шаг, как нападение на Украину, даже в этом случае он не станет делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан.

В ответ на вопрос журналиста, говорил ли Байден Президенту России, что жертвы среди американцев станут красной чертой, на пересечение которой Штаты не смогут не отреагировать, тот подчеркнул: «Мне не нужно было говорить ему об этом. <…> Он это знает».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал находящихся на Украине граждан США немедленно покинуть эту страну.