«Беременность сложнее самой ответственной работы»: в Казани обсудили проблемы будущих мам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани подвели итоги стратегической сессии «ВСЕ БЕРЕМЕННЫМ – 16». Мероприятие стартовало 23 мая на базе Казанского государственного медицинского университета по инициативе проекта «ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ».

По статистике 40 процентов беременностей в России протекают неблагополучно и заканчиваются выкидышем или искусственным абортом. Организаторы проекта считают, что демографический кризис – это верный признак непонимания потребностей беременной женщины. Именно поэтому они проводят огромную разностороннюю работу в этой сфере и стараются, чтобы для женщин создавались все необходимые условия для рождения и воспитания ребенка, а также для воспитания в обществе особого отношения к беременным.

Создан проект был АНО «Центр защиты материнства "Умиление"», который существует за счет грантовых средств: гранта Республики Татарстан на развитие гражданского общества «ВСЕ беременным – 16» и гранта Фонда президентских грантов «Лучшее – беременным». Партнером центра стала Уполномоченная по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и объединение «Демографическая платформа.РФ».

На стратегической сессии обсудили, как повысить статус беременной женщины в обществе, как наладить общественно-государственное партнерство в работе с беременными и матерями с детьми до трех лет, а также профилактику абортов. За время работы было создано несколько проектов, которые сегодня оценили на подведении итогов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ирина Волынец, которая сегодня состояла в жюри, отметила создание карты семьи «Гаиле» как наиболее интересную идею, озвученную на сессии. Карта позволит родителям посещать культурные мероприятия, а работать она будет по аналогии с «Пушкинской картой».

«Очень актуально включение в трудовой стаж времени, которое женщина проводит в декрете, потому что это влияет на ее будущую пенсию. Вот, например, моя мама – многодетная, и она получает небольшую пенсию. Я считаю, что это не справедливо, потому что даже когда за беременную молятся, упоминают в молитвах ее как “непраздную”. Это тоже большой труд, как физический, так и эмоциональный», – рассказала Ирина Волынец.

Детский омбудсмен отметила, что быть беременной – это намного сложнее, чем самая ответственная работа.

«Косвенная мера поддержки семей позволит приблизить рождение ребенка, потому что чем раньше мама начинает рожать, тем больше у нее будет детей, если она этого, конечно же, хочет. И здорово, что наши участники отнеслись так серьезно и со знанием дела к разработке дорожной карты. Я уверена в том, что на высшем государственном уровне эти предложения будут поддержаны, потому что то, что сейчас происходит с нашей демографией, оставляет желать лучшего», – отметила Уполномоченная по правам ребенка в РТ.

Помимо материальной поддержки, семьям необходимы льготные ипотеки, бесплатное обучение для детей и многое другое, добавила Ирина Волынец.

Детский омбудсмен также рассказала, что буквально на днях направила законодательную инициативу в комитет Госдумы по просвещению с просьбой разработать законопроект по организации ясельных групп в вузах. Это позволит студенткам-мамам не бросать учебу и брать малышей на пары, в этом случае перед будущими родителями не будет вставать вопрос – делать аборт или бросить учебу.

«Между лекциями можно будет прийти и покормить ребенка грудью. Но многое в законодательстве нужно изменить, поскольку сегодняшние нормы делают реализацию этой инициативы практически невозможной. Очень сложно совместить все критерии, но дорогу осилит идущий. Нашу инициативу поддержали и надеюсь, что в скором времени этот законопроект будет разработан», – добавила Волынец.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент АНО Центр «Умиление» Элина Белянкина рассказала, что по итогам стратегической сессии будут сформированы конкретные проекты и разработана дорожная карта по их реализации.

«Могу сказать уже сейчас, что есть проекты, которые представляют интерес для внедрения на федеральном уровне, а какие-то инициативы поддержат именно для внедрения в регионе. Задача наша – сделать регион действительно доброжелательным к беременным, к кормящим матерям и воспитывающим детей до трех лет», – рассказала Элина Белянкина.

Сейчас в рамках проекта «ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ». реализуются еще две программы, которые направленны на максимально комфортное протекание беременности.

«Беременность должна проходить так, чтобы ее хотелось повторить. Мы сейчас работаем с беременными и женщинами с детьми до трех лет. Поскольку потом начинается детский сад, и женщина может уже более свободно идти по жизни, устроиться на работу, строить карьеру, либо вновь забеременеть. Наши проекты в целом направлены на создание социально-ориентированной среды», – рассказала Элина Белянкина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед жюри выступило несколько групп, разделенных по категориям: «Медицина – беременным», «Экономика – беременным», «Забота – беременным», «Медиапродвижение – беременным».

Выступающие предлагали давать будущим мамам дополнительные выходные для посещения женской консультации, студенткам-мамам – вне очереди предоставлять общежитие и создать для них отдельный график сдачи сессии. Поговорили о выгорании врачей, из-за которых женщины не решаются на вторую беременность и даже идут на аборты, получив не квалифицированную консультацию. Социальные няни и путевки в санатории – все это, по мнению участников, должно повысить желание людей решиться на пополнение семейства.