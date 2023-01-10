«Нашла силы жить»: как Вера, Надежда, Катя и мать их София спаслись в приюте «Колыбель»

Мать с пятью детьми осталась без крыши над головой после развода, но нашла свое спасение в приюте Центра «Умиление». Однако организация и сама сейчас переживает не самые лучшие времена – она нуждается в финансировании и поддержке. О непростой судьбе многодетной семьи и о том, как помочь тем, кто оказался в беде, в репортаже «Татар-информа».

В трехэтажном коттедже уживаются вместе сразу восемь женщин с детьми

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Красивый трехэтажный коттедж в казанском поселке Вознесение кажется уже и не таким просторным, когда понимаешь, что там уживаются вместе сразу восемь женщин с детьми. Первое, что бросается в глаза, когда подходишь поближе, – выброшенная в сугроб и уже увядшая роза. Как позже выяснится, муж одной из подопечных приходил извиняться. Она не простила.

Муж одной из подопечных приходил извиняться. Она не простила Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Громоздкие металлические ворота открываются, чтобы встретить гостей. Проходим за порог, нам предлагают тапочки и приглашают на кухню, чтобы вместе со всеми выпить чаю. Здесь все по-домашнему.

В столовую шумно, один за другим забегают дети. На момент нашего визита здесь жили порядка 20 человек: младенцы, детсадовцы, школьники и их мамы. Количество жильцов здесь постоянно меняется. Уезжают отсюда, только наладив свою жизнь, но на место старых постоялиц практически сразу же заезжают новые. Все они – люди, попавшие в беду.

«Почему не Любовь?»

Среди постоялиц наша героиня – София Гришина и пятеро ее детей. Старшей, Вере, 12 лет, а самой младшей – Катеньке только 5 месяцев. Вторую дочь Софии зовут Надежда. Разговариваем, шутим, что имя младшей напрашивалось само – из предания о православных великомученицах. Но нет, родилась не Любовь.

«Да, так и планировалось, но третьим родился сын, назвали в честь Ярослава Мудрого, а четвертым родился у нас Максим, назвали в честь Максима Исповедника. Катя – самая младшая, мой пятый ребенок. Она родилась уже после развода. Священник сказал: “Ничего не бойся, рожай, покрестим в день святой Екатерины”», – рассказывает многодетная мать.

София Гришина и пятеро ее детей Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Рядом с мамой постоянно возится младший сын. «Мама, ты ведь нам еще родишь Любовь?» – вполне серьезно спрашивает он.

София два года назад решила уйти от мужа. Говорит, сделала это ради детей – авторитарный стиль воспитания, которого придерживался бывший супруг, она считала неподобающим.

«Я не уверена, что у меня есть право рассказывать о его семье...» – опустив голову, добавляет София.

Как удалось выяснить, после развода женщина осталась одна с детьми в квартире, где одна доля принадлежит старшей дочери, вторая бывшему мужу. В этой небольшой «двушке» они вполне мирно сосуществовали. София выучилась на ИТ-специалиста, чтобы работать из дома: один из ее сыновей – инвалид, нуждается в постоянном присмотре.



«По образованию я микробиолог, но у меня был вечный декрет. Те знания, которые я получила, не то чтобы устарели, но строить карьеру пришлось бы с самого низа. Я ставила приоритет уровню заработка, чтобы прокормить ребят и оставаться с ними рядом, потому что удаленка – это тот формат, который мне подходит», – рассказывает она.

Старшие ходили в школу, младшие в детский сад. Девочки помогали маме по дому. Гармония в семью, несмотря на наличие лишь одного кормильца, постепенно возвращалась.

«Ребенок с инвалидностью был дома всегда со мной. Я занималась его здоровьем, мы постоянно ездили на реабилитации. И потихонечку наш мирок как-то существовал», – вспоминает София.

Сдать квартиру беременной одинокой женщине с четырьмя детьми никто не решался Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Она говорила, чтобы я оставила Веру с ней»

По словам многодетной матери, все это время отец детей жил в другом городе и не появлялся в их жизни, что всех вполне устраивало. Но внезапно на пороге квартиры появилась его мать.

«Половину своей квартиры он подарил матери, и она переехала жить к нам. Другая половина квартиры принадлежит моей старшей дочери. Бывшая свекровь говорила, чтобы я оставила Веру с ней, а сама с другими детьми съехала. Она заняла одну комнату полностью, в другой жили мы. Оставаясь наедине с детьми, каждую минуту она рисовала им мой ужасный образ. Дети плакали, закрывались от нее на балконе. Она постоянно вызывала полицию, ПДН, говорила, что я нахожусь здесь незаконно. В итоге она подала в суд на свою внучку», – рассказывает София.

Суд бабушка, конечно же, проиграла, но семья приняла тяжелое решение съехать и подыскать себе съемное жилье.

«Мы ходим в храм, и среди прихожан нашлась одна женщина, которая позволила жить в квартире ее отца, пока он в отъезде. Мы заняли две комнаты в трехкомнатной квартире и прожили там несколько месяцев. Мы понимали, что это лишь временный вариант, поэтому не останавливали поиск подходящего нам жилья», – объясняет София.

Так вышло, что в это время женщина узнала, что снова беременна. Сдать квартиру беременной одинокой женщине с четырьмя детьми никто не решался, многие хозяева уверены, что малыши испортят мебель, а после них придется делать ремонт, да и сомневались, что беременная многодетная мать потянет арендную плату.

«Для нас нашлась свободная большая комната в приюте, как раз для всей нашей семьи» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я нашла в себе силы продолжать жить»

«Для нас нашлась свободная большая комната в приюте, как раз для всей нашей семьи. Здесь я встретилась не только с поддержкой материального плана, но еще и с моральной. Настолько уютно и с таким воодушевлением они меня приняли, что я почувствовала, что жизнь не заканчивается, я все смогу, со всем справлюсь», – поделилась многодетная мать.

Здесь София родила, ей помогли с уходом за малышкой. Она уже вышла на работу, и теперь осталось совсем немного подождать, чтобы ее семья переехала в свое жилье.

«Здесь с нами работала психолог, вместе с ней мы проработали все свои страхи. Самое сложное – это выбраться из состояния отчаяния. Когда ты не понимаешь, как дальше быть: куча детей на руках, ребенок вне брака, и это все очень сильно давило, казалось, что я беспомощна. Но благодаря работе с психологом я нашла в себе силы продолжать жить», – вспоминает София.

Женщине оказали и юридическую помощь. Ей объяснили, что выселять из квартиры бывшего мужа ее никто не имеет права и там она может жить со всеми своими детьми. Но, помимо этого, она может претендовать еще и на соцжилье.

Здесь София родила, ей помогли с уходом за малышкой Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«И еще мы пережили здесь суд с бывшим мужем, потому что он, не видя детей два года, вдруг внезапно объявился и подал в суд, чтобы дети были с ним. И как раз именно мое проживание в приюте стало острым предметом обсуждения. Он сформулировал это для суда таким образом, что не хочет, чтобы его дети шлялись по приютам. Сюда приехала комиссия, проверили условия проживания, и это все, наоборот, встало на мою защиту», – рассказывает София.

Каждый день сюда приходят педагоги, чтобы заниматься с детьми, проводят мастер-классы и мероприятия. Сотрудники фонда «Умиление» даже позаботились, чтобы старших детей Софии взяли в школу, которая находится поблизости.

«Это люди, которые действительно заботятся о благополучии детей и выступают в первую очередь в их интересах. Сейчас нам осталось донести документы в администрацию, чтобы подать заявку на жилье по соцнайму. Параллельно идет суд о взыскании алиментов. Из точки, в которой я жила с непониманием того, как дальше жить, сейчас я имею четкие планы и цели, имею поддержку, и я не боюсь. Все благодаря тем людям, которые здесь, рядом со мной», – рассказала подопечная фонда.

Центру защиты семьи, материнства и детства «Умиление» требуется помощь Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Деньги закончилось еще в ноябре

Чтобы такие семьи могли продолжить жить в приюте, потихоньку вставать на ноги и не отчаиваться, Центру защиты семьи, материнства и детства «Умиление» требуется помощь. Ранее он существовал на средства гранта, но финансирование закончилось еще в ноябре, рассказывает руководитель центра Элина Белянкина.

«Мы регулярно проводим благотворительные ярмарки. На этих ярмарках выставляются изделия, которые мамы из числа наших подопечных и добровольцы организации делают своими руками. Ко Дню мамы провели мастер-классы по изготовлению букетов из бельгийского шоколада. Готовые композиции реализовывали на ярмарках в казанском храме Рождества Христова, в творческом пространстве «Добрая Казань», в Агропарке. Тогда удалось собрать около 20 тысяч рублей. Это ощутимая помощь, и мы очень благодарны всем участникам ярмарок. Однако для продолжения полноценной деятельности нам требуется около 500 тысяч в месяц. Своими силами мы не можем собрать нужную сумму, поэтому обращаемся с просьбой оказать посильную финансовую помощь», — говорит Элина Белянкина.

У центра есть склад по сбору гуманитарной помощи Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Еще один социальный дом «Колыбель» функционирует в Зеленодольске, однако кроме этого центр ведет множество других проектов – они направлены на сохранение семьи и профилактику абортов.

«У нас есть муляжи эмбрионов, которые выполнены из специального материала и на ощупь напоминают кожу младенца. Наши сотрудники дают потрогать их будущим мамам, чтобы они наглядно увидели, какого размер ребенок находится в их животе», – рассказывает Элина Белянкина.

С женщинами, перед которыми встал выбор, ведут беседу психологи, а волонтеры центра помогают им решать бытовые и финансовые вопросы, чтобы будущие мамы не сделали для себя роковую ошибку и сохранили жизнь ребенку.

У центра есть склад по сбору гуманитарной помощи, который находится по адресу: ул. Баумана, 1/2, тел. (843) 216-76-19. Там принимают вещи, продукты и прочую помощь, которая может понадобиться мамам с детьми.

Сотрудники, добровольцы и подопечные «Умиления» надеются, что благодаря поддержке неравнодушных людей социально значимая деятельность не будет приостановлена, а приюты «Колыбель» в Казани и Зеленодольске продолжат свою работу.

Перечислить помощь центру можно по реквизитам, которые находятся по этой ссылке.