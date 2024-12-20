«Берегите себя и нашу Родину»: юные нижнекамцы собрали 500 банок сгущенки для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Школьники Нижнекамска присоединились к благотворительной акции «Новогодний подарок солдатам». Сейчас 15-й школе они укомплектовывают праздничные посылки для бойцов СВО. Ученики принесли более 500 банок. Ребята надеются, что, получив их гостинцы, солдатам будет приятно и радостно на душе.

«Мы вас ждем и любим, желаем счастья и здоровья, поскорей возвращайтесь», — пожелала ученица 3 А класса Самина Исхакова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Представитель СТОС Рахиля организовала акцию «Новогодний серпантин».

«Мы всей школой, всеми классами, всем микрорайоном собирали сгущенное молоко. Это не скоропортящийся продукт. Чтобы порадовать наших солдат», — говорит ученица 6 А класса Айла Гибадуллина.

В общественном центре микрорайонов 35 и 35а тоже кипит работа. Здесь организовали целый швейный цех.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Открыли его с первых дней СВО. Волонтеры шьют носилки и вещи для госпиталя. В каждое изделие пенсионерки вкладывают свою душу и тепло. В день для фронта они заготавливают по 36 коробок с подарками. Уверены, что гостинцы от земляков получат все наши ребята.

«К новому году люди принесли очень много сладостей, мы упаковываем, подписываем. Вчера очень много было учеников, 2 класс, 10 класс был. Принесли из дома, кто шоколадку, кто что. Мы мини-подарочки сделали, все упаковали», — рассказала волонтер Татьяна Арсентьева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители очень активны, и это радует всех. К сбору подарков подключились все —от мала до велика. Приносят сладости, теплые вещи, письма. Каждая строчка, написанная детской рукой, трогает до глубины души каждого волонтера, который помогает собирать посылки на фронт.

«Здравствуйте ребята, я ученик лицея интерната №24 6а класса. Хочу поздравить с предстоящим Новым годом. На СВО вы боретесь за спокойствие нашей страны. И делаете очень большой вклад в историю. Берегите себя и нашу Родину. Мы вас любим и ждем. С уважением и любовью Лицей №24», — зачитала поздравление председатель СТОС микрорайонов № 35 и 35а Лена Шигабутдинова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пункт сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б стал единым центром, где собирают все новогодние подарки для бойцов. Администрация города помогла с их перевозкой. Машина забрала полные коробки с 15 школ и с общественных центров микрорайонов города.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой