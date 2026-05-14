Политика 14 мая 2026 11:43

Бердымухамедов отметил роль «КазаньФорума» в развитии диалога между странами

Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» создает атмосферу и условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Об этом он сказал на пленарном заседании министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, которое проходит в Казанской ратуше.

«„КазаньФорум“ ежегодно собирает на своих площадках высокопоставленные делегации из различных стран мира и международных организаций, создает атмосферу и условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений», – сказал экс-президент Туркменистана.

Бердымухамедов отметил, что в условиях глобальных изменений особую важность приобретает сохранение культурного многообразия, традиционных ценностей и исторического наследия. По его словам, международные организации играют ключевую роль в консолидации гуманитарного сотрудничества и развитии межкультурного диалога.

Он также подчеркнул значимость работы с молодежью и развития интеллектуального потенциала новых поколений через приобщение к культурному наследию исламских стран. Отдельно политик отметил сотрудничество Туркменистана с ЮНЕСКО в сфере защиты историко-культурного наследия и сохранения нематериальной культуры.

«Пользуясь случаем, я хотел бы искренне поздравить руководство Республики Татарстан и Российской Федерации с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира», – заявил Бердымухамедов.

Кроме того, он сообщил, что в марте 2026 года Туркменистан направил официальное письмо о предоставлении стране статуса наблюдателя в ИСЕСКО. По его словам, страна заинтересована в расширении взаимодействия с организацией и подготовила ряд предложений по дальнейшему сотрудничеству.

#Гурбангулы Бердымухамедов #KazanForum-2026
