«Успех приходит только от Аллаха!»: Казань приняла Генассамблею ИСЕСКО – аналога ЮНЕСКО в исламском мире

Казань стала местом проведения 15-й сессии Генассамблеи Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Гендиректор аль-Малик говорил об ИИ и успехе, который приходит только от Всевышнего, а Минниханов призвал вместе воспитывать у молодежи уважение к истории и культуре. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: Александр Кряжев / фотохост-агентство РИА Новости

ИСЕСКО как аналог ЮНЕСКО для исламских стран

ИСЕСКО – это по сути альтернатива Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для мусульманских стран. Штаб-квартира находится в городе Рабате в Марокко. С 2007 года у России статус наблюдателя в ИСЕСКО.

Организация и Министерство культуры Татарстана этой зимой подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закрепил намерения сторон развивать сотрудничество в сфере культуры, образования и науки. Тогда же Раис Татарстана Рустам Минниханов встречался с генеральным директором организации Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

В феврале в Джидде Саудовской Аравии Казань получила статус культурной столицы исламского мира 2026 года по решению министров культуры стран ИСЕСКО. Официально год для города в этом статусе начнется завтра, 14 мая.

Сегодня в казанском отеле Millennium Panorama открылась 15-я сессия Генеральной ассамблеи ИСЕСКО. Среди участников – гендиректор Салим бин Мухаммед аль-Малик Фото: © Максим Платонов / фотохост-агентство РИА Новости

А сегодня в казанском отеле Millennium Panorama открылась 15-я сессия Генеральной ассамблеи ИСЕСКО. В прошлый раз форум такого уровня проходил четыре года назад в Каире. В ближайшие два дня делегаты подведут итоги работы за 2022–2025 годы и обсудят планы организации на следующие четыре года.

Среди участников – гендиректор Салим бин Мухаммед аль-Малик, который впервые занял эту должность в 2019 году. На сегодняшней сессии стало известно, что его переизбрали на новый срок – до 2029-го.

«Не могу не выразить вам всем искреннюю благодарность за оказанное доверие, которое я воспринимаю как тяжелую высокую ответственность. Я молю Всевышнего Аллаха помочь мне достойно ее нести», – сказал аль-Малик о своем переизбрании.

Салим бин Мухаммед аль-Малик напомнил присутствующим о высокой миссии организации: «ИСЕСКО – как голос цивилизации и совесть исламского мира» Фото: Александр Кряжев / фотохост-агентство РИА Новости

«ИСЕСКО – совесть исламского мира»

За те четыре года, которые прошли с минувшей сессии Генассамблеи ИСЕСКО, многое поменялось в мире, о чем и сказал аль-Малик. По его мнению, все мы являемся сейчас свидетелями рождения новой исторической эпохи: «Не только из-за грохота войн и мировых конфликтов, которые захватили внимание людей, но и в более глубоком смысле – из-за масштабных цивилизационных преобразований». В этой связи он упомянул технологии искусственного интеллекта (ИИ).

«Перед исламским миром открывается историческая возможность смело участвовать в формировании новой эпохи, ведь наш мир обладает как материальными, так и человеческими ресурсами, позволяющими ему осознать свое великое предназначение как надежного лидера, опирающегося на величайшее цивилизационное наследие человечества», – считает гендиректор ИСЕСКО.

Он напомнил присутствующим о высокой миссии организации: «ИСЕСКО – как голос цивилизации и совесть исламского мира».

«Мы стремимся расширить влияние ИСЕСКО за пределы исламского мира через построение мостов цивилизационного диалога, укрепление культурного присутствия развития науки и исследований» Фото: Александр Кряжев / фотохост-агентство РИА Новости

ИСЕСКО хочет расширить влияние за пределами исламских стран

На сессии представили отчет о деятельности организации и стратегическую программу 2026-2029 с видением после 2030 года. По словам аль-Малика, ее основой является творчество, а его движущей силой – молодежь.

«Мы стремимся расширить влияние ИСЕСКО за пределы исламского мира через построение мостов цивилизационного диалога, укрепление культурного присутствия развития науки и исследований. Критерием нашего успеха будет не количество сертификатов или наград, а реальный след, который наши программы и инициативы оставят в жизни народов», – уверен руководитель.

Он поблагодарил Татарстан, руководство республики и жителей за гостеприимство. Отдельно отметил Казань как город, удостоенный в этом году звания культурной столицы исламского мира.

После выступления в разговоре с журналистами он заявил, что ИСЕСКО продолжит взаимодействовать с Татарстаном.

«Успех приходит только от Аллаха! Да направит Аллах ваши усилия по пути успеха и достоинства и сделает ваши дела источником пользы и процветания для исламского мира», – заключил аль-Малик.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство ИСЕСКО за вклад в сохранение и развитие исламского наследия на глобальном уровне Фото: Александр Кряжев / фотохост-агентство РИА Новости

Минниханов поблагодарил ИСЕСКО за развитие исламского наследия на глобальном уровне

Проведение в столице Татарстана Генеральной ассамблеи ИСЕСКО – это знаковое событие года «Казань – культурная столица исламского мира». Об этом сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Для нас это возможность познакомить вас с культурным потенциалом России и Татарстана, историческим наследием и опытом сосуществования в нашей республике 175 национальностей в мире и согласии», – обратился к участникам встречи Раис республики.

Россию и исламские страны традиционно связывают прочные и доверительные отношения, добавил Минниханов. Он заметил, что эти отношения выстраиваются на принципах взаимного уважения, равноправия и стремления к формированию справедливого и многополярного мироустройства.

«Этому способствует деятельность Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую я имею честь возглавлять по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – акцентировал Минниханов.

Он поблагодарил руководство ИСЕСКО за вклад в сохранение и развитие исламского наследия на глобальном уровне.

«Наш общий долг – воспитать у подрастающего поколения уважение к своей истории и культуре. Только таким образом можно сохранить идентичность народов и обеспечить многообразие мирового культурного наследия» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов призвал работать с молодежью, чтобы воспитать уважение к своей истории и культуре

«Наш общий долг – воспитать у подрастающего поколения уважение к своей истории и культуре. Только таким образом можно сохранить идентичность народов и обеспечить многообразие мирового культурного наследия», – призвал Раис РТ.

Именно детские и молодежные инициативы, основанные на дружбе и общих ценностях, формируют прочный фундамент для устойчивого и мирного будущего. В Татарстане этим целям соответствуют сообщество «Салят», Академия молодежной дипломатии, а также Всероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых», развивающее международную сеть школ клубов дипломатии, рассказал зарубежным гостям Минниханов.

Он напомнил, что в 2022 году Казань была признана молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС), что является уникальным событием. Впервые в истории этот статус передали стране-наблюдателю. Наследием этого статуса стало проведение ежегодного Казанского глобального молодежного саммита и Научного конгресса стран ОИС.

Ирада Аюпова напомнила, что завтра состоится открытие года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аюпова рассказала, как в Казани проведут Год в звании культурной столицы исламского мира

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова стала еще одним представителем республики, которая выступила на съезде Генассамблеи ИСЕСКО. Она отметила, что Россия активно развивает отношения с исламскими странами, имеет весомый авторитет и признание в исламском мире.

«Татарстан как часть многонациональной России дорожит возможностью внести свой вклад в гармоничное укрепление данных отношений», – заявила она.

Аюпова напомнила, что завтра состоится открытие года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026». Событие станет частью «КазаньФорума».

«В течение всего года у нас будут проходить масштабные мероприятия: Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Международный молодежный фестиваль современной мусульманской культуры, Фестиваль этнической моды, Международный театральный фестиваль, Международный книжный фестиваль», – анонсировала она.

По мнению Аюповой, события года «Казань – культурная столица исламского мира» помогут укрепить диалог между Россией и странами ОИС.