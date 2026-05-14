Общество 14 мая 2026 10:24

Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов посетили МКСК «Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили МКСК «Казань». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Во время визита они осмотрели специализированную выставку, где были представлены сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары предприятий Татарстана.

Гурбангулы Бердымухамедову также рассказали о работе конноспортивного комплекса «Казань». Для гостей организовали показательное выступление жокеев.

Сейчас в Казани проходят соревнования с участием сильнейших наездников из разных регионов России, включая Татарстан, а также стран Организации исламского сотрудничества. В турнире участвуют представители Туркменистана, Казахстана и Киргизии.

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань 13 мая. Накануне он встретился с Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.

