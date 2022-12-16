Киссинджер увидел момент для разрешения конфликта на Украине путем переговоров

В конфликте на Украине достигнута поворотная точка, которой можно воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров. Об этом заявил бывший государственный секретарь (с 1973 по 1977 год) и советник Президента США по национальной безопасности (с 1969 по 1975 год) Генри Киссинджер в статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной на сайте британского журнала The Spectator.

Сначала дипломат напомнил о ситуации в августе 1916 года, когда участники Первой мировой войны пытались договориться с Соединенными Штатами о посредничестве для заключения мира. Однако, по мнению некоторых историков, из-за приближающихся выборов тогдашний Президент США Вудро Вильсон упустил момент, когда дипломатия могла остановить кровопролитие.

«Находится ли сегодня мир у аналогичной поворотной точки на Украине, поскольку зима создает вынужденную паузу для широкомасштабных военных действий там? Я неоднократно выражал свою поддержку военным усилиям стран-союзников по противодействию <…> России на Украине. Но приближается время, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира путем переговоров», — поделился Киссинджер своим пониманием сложившейся на данный момент обстановки.

По мнению бывшего госсекретаря, мирный процесс должен «связать Украину с НАТО», так как «нейтральность как альтернатива больше не имеет смысла». Он также напомнил, что в мае предлагал установить линию прекращения огня вдоль линии соприкосновения, существовавшей до 24 февраля этого года.

«Если довоенная граница между Украиной и Россией не может быть достигнута военным или переговорным путем, можно изучить обращение к принципу самоопределения. Референдумы о самоопределении с международным наблюдением могут быть проведены на особенно спорных территориях <…>», — добавил он.

При этом Киссинджер убежден, что в новой структуре безопасности «в конечном счете должна найти место и Россия». «Для некоторых предпочтительным исходом станет Россия, обессиленная войной. Я не согласен. При всей своей склонности к насилию Россия уже более полутысячелетия вносит решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил. Ее историческая роль не должна принижаться», — подчеркнул экс-госсекретарь.

В связи с эти он обратил внимание на то, что гипотетический распад РФ превратит ее территорию «в оспариваемый [различными силами] вакуум», причем ситуация может усугубиться из-за российского ядерного оружия.

«Путь дипломатии может показаться сложным и разочаровывающим. Но продвижение по нему требует как дальновидности, так и мужества <…>», — резюмировал Генри Киссинджер.