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Политика
16 декабря 2022  21:03

В США заявили, что время для переговоров по Украине еще не пришло

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Время для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине пока не настало. Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Фонде Карнеги, которое транслировалось на видеосервисе YouTube, сообщает РБК.

По словам представителя американской администрации, Вашингтон оказывает Украине военную помощь, чтобы Киев имел «наилучшее положение на поле боя».

Это необходимо, чтобы «когда и если наступит время для дипломатии, она (украинская сторона — прим. Т-и) была в наилучшей позиции за столом переговоров», пояснил Салливан. «Этот момент еще не настал», — убежден он.

Кроме того, чиновник упомянул, что администрация Президента США Джо Байдена запросила у Конгресса дополнительные ресурсы для дальнейшей поддержки Украины. Он выразил уверенность, что эту просьбу поддержат как демократы, так и республиканцы.

Ранее бывший государственный секретарь (с 1973 по 1977 год) и советник Президента США по национальной безопасности (с 1969 по 1975 год) Генри Киссинджер предположил, что в конфликте на Украине достигнута поворотная точка, которой можно воспользоваться для его урегулирования путем переговоров. 

#спецоперация на Украине #украина и сша
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