Бензин всех марок и дизельное топливо подорожали в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 27 мая по 3 июня текущего года в Татарстане незначительно подорожали дизельное топливо и бензин всех марок. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Заметнее всего вырос в цене бензин марки АИ-98 и выше — на шесть копеек, с 68,30 до 68,36 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал дороже на две копейки — с 49,65 до 49,67 рубля за литр.

В свою очередь стоимость бензина марки АИ-95 и дизельного топлива увеличилась на одну копейку: с 53,63 и 60,11 рубля за литр до 53,64 и 60,12 рубля соответственно.

Необходимо отметить, что в апреле текущего года инфляция в республике ускорилась до 7,67% в годовом выражении. По итогам апреля бензин марки АИ-92 подорожал на 0,64% по сравнению с декабрем 2023-го, АИ-95 — на 0,76%, АИ-98 и выше — на 0,83%, а дизель — на 0,20%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России временно снят запрет на экспорт бензина, действовавший с 1 марта этого года.