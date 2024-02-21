Чемезов на казанском авиазаводе: «Гособоронзаказ выполнен полностью, никаких сбоев нет»

Во время посещения Казанского авиационного завода им. Горбунова гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов оценил модернизацию и техническое перевооружение предприятия для наращивания производства гражданских самолетов Ту-214 и стратегических ракетоносцев Ту-160.

Также он осмотрел новый цех для сборки лайнеров, прокомментировал выполнение гособоронзаказа и увеличение численности работников на предприятии ОАК.

«Это только что модернизированные самолеты — заменены двигатели, авионика. Это практически новый самолет. Будем и дальше работать над улучшением», — отметил Чемезов.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько лайнеры Ту-214 соответствуют современным требованиям, глава корпорации ответил, что на сегодняшний день это самый современный самолет. Чемезов напомнил, что сейчас производство Ту-214 наращивается до 10 штук в год. В планах с 2026-2027 года начать выпускать до 20 самолетов ежегодно.

По словам Чемезова, гособоронзаказ по итогам 2023 года выполнен почти полностью. «Начали выполнять уже этот год, — сообщил он. — Никаких сбоев нет».

Что касается увеличения численности работников на авиазаводе, то этот факт связан с увеличением гособоронзаказа и наращиванием выпуска гражданских судов.

«Значительно, практически в 2-3 раза увеличился оборонзаказ. Гражданский проект вырос также многократно — по сравнению с тем, что было 10 лет назад», — отметил он.

Приоритетным на сегодняшний день для России Чемезов назвал военное направление.

«Прежде всего, конечно, „военка“ — для нас самое важное. Но и, естественно, мы должны обеспечить наши авиакомпании современными авиалайнерами, которые должны возить наших людей. Страна у нас огромная. Видите, только-только сдали новый цех. Здесь будут собираться 214-е».