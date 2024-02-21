Путин, Лукашенко, Токаев: что значит слет глав государств на «Игры будущего» в Казань

Столица Татарстана стала первой в истории хозяйкой новой «цифровой» Олимпиады – международных «Игр будущего»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ажиотаж вокруг новой «цифровой» Олимпиады

Свершившийся факт – столица Татарстана стала первой в истории хозяйкой новой «цифровой» Олимпиады – Международных «Игр будущего». Эти спортивные состязания обещают стать одним из самых грандиозных спортивных событий, проводимых в России в 2024 году.

И не только для России – огромный интерес к этим соревнованиям уже фиксируется во всем мире. Так, например, только на одном стриминговом сервисе в Китае было 7 миллионов человек в онлайне на матчах по Dota 2, которые прошли 19 февраля. Выступала китайская команда, и она одержала победу. Ожидается, что «Игры будущего» наберут свыше миллиарда просмотров по всем видам трансляций.

Такой большой мировой интерес вызван прежде всего принципиально новым форматом этих состязаний, который в полной мере можно назвать инновационным – это масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта науки и технологий, основанное на концепции «фиджитал».

Само слово «фиджитал» – микс из двух слов: physical (физический) и digital (цифровой). Иными словами, фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Таким образом, этакое двоеборье позволяет проверить навыки спортсменов в двух разных измерениях. Перед нами спорт XXI века, поэтому и такой резонанс.

Эти спортивные состязания обещают стать одним из самых грандиозных спортивных событий, проводимых в России в 2024 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» уже стартовали

Официально «Игры будущего» стартовали еще в начале недели. Дебютными дисциплинами на турнире стали Dota 2 и фиджитал-хоккей. Накануне к ним добавились соревнования по Warface, где участвуют только команды из России.

И уже завтра в выставочном центре «Казань Экспо» состоится торжественное открытие турнира. Начало церемонии – в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет Первый канал.

В «Играх будущего» примут 260 команд и более 2000 спортсменов из более чем 100 стран мира. Они продлятся до 3 марта. На церемонии закрытия будет названа страна, которая примет вторые «Игры будущего». Главный претендент – Китай.

Накануне в Казань прибыл Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров Фото: rais.tatarstan.ru

Представительное собрание глав государств

Столь масштабное событие не могло не привлечь внимания лидеров стран, чьи команды представлены на «Играх будущего». Казань становится местом встреч высокопоставленных политиков, которые будут присутствовать на рождении новых «цифровых» Олимпийских игр.

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прилетел в Казань с рабочим визитом вечером еще 19 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на телевизионный канал ATB.

Накануне прибыл Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Сегодня должен приехать Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, анонсировала его пресс-служба.

Ожидается приезд и других лидеров стран: Узбекистана – Шавката Мирзиёева, Таджикистана – Эмомали Рахмона, Белоруссии – Александра Лукашенко.

Ожидается и участие Президента России Владимира Путина, о чем рассказал журналист из его пула Павел Зарубин. «Путина ждут в Казани на открытии международных «Игр будущего». Столица Татарстана снова, как чуть более 10 лет назад, принимает крупнейшее соревнование», – сообщил он у себя в телеграм-канале.

Правда, Кремль не дал пока официальной информации по поводу приезда в Казань. «Мы все своевременно сообщим», – передал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Соревнования в Казани уже вошли в орбиту мировой политики – 8 февраля Путин провел телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля. Главы стран обсудили вопросы экономического взаимодействия. В ходе разговора лидер Китая подтвердил, что спортсмены из Поднебесной будут участвовать в «Играх будущего» в Казани в 2024 года, а также в других спортивных соревнованиях, организованных Россией.

Раис Татарстана, как принимающая сторона, будет на особом положении и обязательно воспользуется сложившейся ситуацией Фото: rais.tatarstan.ru

Бенефис Минниханова

Как видим, в Казани ожидается весьма представительный слет глав стран СНГ – России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

При таком наборе высоких гостей политологи обычно говорят: «Акции Минниханова – вверх». Действительно, Раис Татарстана, как принимающая сторона, будет на особом положении и обязательно воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы еще больше упрочить и без того тесные личные взаимоотношения с приехавшими лидерами стран.

Обязательно будут продуктивные и содержательные встречи. Так, например, в Киргизии анонсировали, что Президент страны Садыр Жапаров проведет встречу с Путиным и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Политики должны будут обсудить двустороннее сотрудничество, включая вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия. Примерно такие же мероприятия ожидаются и у других лидеров стран по приезду в Казань.

В «Играх будущего» примут 260 команд и более 2000 спортсменов из более чем 100 стран мира Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ответ Западу на попрание принципов олимпийского движения

Визит высокопоставленных гостей в Казань – это не только насыщенная программа переговоров. Здесь еще есть и большая символическая составляющая – присутствовать при рождении новых «цифровых» Олимпийских игр, присутствовать при самом настоящем историческом событии.

На попрание Западом самих принципов олимпийского движения (состязательность, спорт вне политики) с нашей стороны явлена попытка ответа – мы будем сами изобретать новые виды спортивных состязаний. Потому что если устраивать традиционные спортивные состязания, то получим сразу же санкции для зарубежных спортсменов со стороны Международного олимпийского движения.

Что толку от таких изолированных от Запада соревнований по плаванию, если в них не будут участвовать, например, американские пловцы и пловчихи? Хотя этот принцип не работает в другую сторону – что толку от соревнований по фигурному катанию, если в них не участвуют российские спортсмены? И в том, и в другом случае получаются своеобразные «Первенства водокачки». Спортивной составляющей в виде состязательности среди сильнейших здесь нет. Это, что касается традиционных видов спорта. Так что первый путь (без российских и белорусских спортсменов) и второй путь (без западных спортсменов) в традиционных видах спорта – это путь в тупик.

Правда есть одна оговорка – есть виды спорта, а вернее, западные спортивные федерации, которые просто-напросто забили на МОК и не допускают бойкота наших спортсменов. В НХЛ, как и в баскетбольной НБА, а также в лигах бейсбола и американского футбола просто игнорируют все антироссийские санкции.

В случае с НХЛ бойкот россиян и вовсе бессмыслен: Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин и добрых три десятка наших легионеров – это гордость и элита НХЛ, без них не обойтись. Обычные болельщики не стали меньше приобретать свитеров с фамилиями российских звезд НХЛ, не стали отказываться от покупки билетов на матчи с их участием, все также берут у россиян автографы и требуют непременных селфи. Тот же принцип исповедует и наша Континентальная хоккейная лига, не бойкотирующая западных спортсменов.

А все потому, что во главу угла эти спортивные федерации, вроде НХЛ, ставят именно тот самый спортивный принцип и интересы болельщиков. То есть там царит самый настоящий спорт. Это и есть третий путь для традиционного спорта. И он должен быть самым главным. Это открытая форточка (хоккей, бейсбол, баскетбол и американский футбол) для наших спортсменов. Но этого мало.

Это масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта науки и технологий, основанное на концепции «фиджитал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Символический смысл «Игр будущего»

Есть и четвертый путь – нетрадиционные виды спорта. И такие, где нет политики, а есть спортивная состязательность. Вспомните, что изначально в программу первых летних Олимпийских игр в 1898 году входило всего 9 видов спорта, а в программу уже современных летних Олимпиад входят 28 видов спорта. То есть нетрадиционные виды спорта (вроде серфинга) становились постепенно олимпийскими. Но нетрадиционным видам спорта не обязательно становиться олимпийскими из-за политизированности. Можно жить подобно НХЛ – жить для зрителей и спортивной состязательности.

Формат международных соревнований «Игры будущего» в Казани, как раз и есть попытка как создать новые виды спорта (фиджитал), так и популяризировать нетрадиционные виды спорта (киберспорт). И если в дальнейшем получится раскрутиться в этом направлении, то Игры в Казани могут стать по-настоящему историческим событием. Это и есть тот самый четвертый путь. В этом и заключается символический смысл «Игр будущего» в Казани».

Фото на анонсе: kremlin.ru