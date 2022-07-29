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Ру Тат
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Политика
29 июля 2022  23:39

Белый дом заявил об отсутствии у Байдена планов контактировать с Путиным

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Американская сторона не планирует организовывать разговор Президента Соединенных Штатов Джо Байдена с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом на брифинге сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

После прошедших сегодня телефонных переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена представители СМИ поинтересовались, обсуждаются ли контакты между странами на высшем уровне.

«У нас таких планов нет», — заявила официальный представитель Белого дома в ответ на соответствующий вопрос. До этого пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков также заявил ТАСС об отсутствии подобных планов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Джо Байден собирается переизбраться на пост Президента США.

#Россия и США
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