Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: en.wikipedia.org

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил в отказе от проведения голосования. Он написал об этом в своей социальной сети Truth Social.

«Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», – в частности, поделился своим видением ситуации Президент США.

Накануне в ходе пресс-конференции Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

В ответ украинский лидер назвал слова Президента США дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что, если кто-то захочет сменить его прямо сейчас, этого сделать не получится.