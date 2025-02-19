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Политика 19 февраля 2025 19:05

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: en.wikipedia.org

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил в отказе от проведения голосования. Он написал об этом в своей социальной сети Truth Social.

«Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», – в частности, поделился своим видением ситуации Президент США.

Накануне в ходе пресс-конференции Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

В ответ украинский лидер назвал слова Президента США дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что, если кто-то захочет сменить его прямо сейчас, этого сделать не получится.

#Дональд Трамп #Владимир Зеленский
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