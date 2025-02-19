news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 19 февраля 2025 21:36

Вэнс предостерег Зеленского от «отвратительного» способа общения с США

Вэнс предостерег Зеленского от «отвратительного» способа общения с США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: официальный портрет

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следовало критиковать Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.

«Зеленский собирался изменить мнение Президента, оскорбляя его в СМИ, – все, кто знает Президента, скажут вам, что это отвратительный способ вести дела с этой администрацией», – подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США также предположил, что Зеленскому давали «плохие советы» относительно того, как вести себя с новой американской администрацией.

Накануне в ходе пресс-конференции Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

В ответ украинский лидер назвал слова Президента США дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что, если кто-то захочет сменить его прямо сейчас, этого сделать не получится.

читайте также
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
#украина и сша #Владимир Зеленский #Дональд Трамп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде

Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде

18 февраля 2025
Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

18 февраля 2025