Вэнс предостерег Зеленского от «отвратительного» способа общения с США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следовало критиковать Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.

«Зеленский собирался изменить мнение Президента, оскорбляя его в СМИ, – все, кто знает Президента, скажут вам, что это отвратительный способ вести дела с этой администрацией», – подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США также предположил, что Зеленскому давали «плохие советы» относительно того, как вести себя с новой американской администрацией.

Накануне в ходе пресс-конференции Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

В ответ украинский лидер назвал слова Президента США дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что, если кто-то захочет сменить его прямо сейчас, этого сделать не получится.