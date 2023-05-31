Белый дом: США не хотят Третьей мировой и поэтому против ударов внутри России

Соединенные Штаты хотят избежать начала Третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России (речь идет о территории, которая признается таковой странами Запада). Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Чтобы избежать Третьей мировой войны», — сказал представитель Белого дома журналистам в ответ на вопрос, почему Штаты выступают против ударов Украины по территории России (цитата по РИА Новости).

Кроме того, Кирби заметил, что США уверены: Украина не станет использовать истребители F-16 Fighting Falcon для ударов по территории России. Этих самолетов у ВСУ пока нет, однако сейчас ведутся переговоры об их поставке с некоторыми странами Запада.

При этом ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, отметил, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории.

Сходную точку зрения позднее высказал официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Он счел легитимными удары ВСУ по территории России, но уточнил, что речь идет только об атаках с использованием оружия украинского производства.