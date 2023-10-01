Байден призвал республиканцев в Конгрессе как можно скорее поддержать Украину

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии как можно скорее одобрить выделение Украине необходимой помощи. Выступление американского лидера транслировалось на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее Байден подписал законопроект о продлении финансирования государственных структур на 45 дней (до 17 ноября), куда не вошли средства на оказание помощи Украине.

«Давайте внесем ясность: я надеюсь, что мои друзья с той стороны (республиканцы, сам Байден — демократ — прим. Т-и) сдержат свое обещание о поддержке Украины. Давайте проголосуем за нее», — подчеркнул Президент США.

В связи с этим Байден напомнил, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти пообещал поддержать Украину отдельным голосованием. «Я ожидаю, что спикер выполнит свое обязательство <…>», — добавил он.

Президент США также заверил «американских союзников, американский народ и народ Украины» в непоколебимости поддержки со стороны Вашингтона. «<…> мы не уйдем», — заверил он.

Большинство членов Конгресса поддерживают продолжение поддержки Киева. Против этого выступают только некоторые республиканцы, но именно от них во многом зависит, сможет ли Маккарти сохранить за собой пост спикера.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.