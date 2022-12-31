Беляев: Сначала новости появляются в «Татар-информе», а потом тиражируются по другим СМИ

«Татар-информ» очень активно освещает и продвигает Республику Татарстан, это одно из самых цитируемых СМИ, где публикуется информация, а уже потом транслируется по другим средствам массовой информации. Таким мнением с корреспондентом агентства поделился глава Менделеевского района Радмир Беляев, который по версии читателей «Татар-информа» также возглавил рейтинг глав в Татарстане.

«„Татар-информ“ очень серьезно продвигается, и награда „Лучшее СМИ в освещении инвестиционной деятельности“ это доказывает», — отметил глава муниципального образования.

Беляев отметил удобный интерфейс сайта и высокий уровень компетенций журналистов.

«Сами материалы информативные, понятные, легки для чтения. Подробно освещается вопрос мобилизации, поддержки семей — это дает толчок для еще более активной работы для предпринимателей, жителей нашей республики, которые включаются в процесс и участвуют в сборе гуманитарной помощи, оказывая всестороннюю поддержку семьям и солдатам», — сказал собеседник агентства.

Радмир Беляев выразил желание продолжать совместную работу с агентством, в том числе по инвестиционному направлению.

«„Татар-информ“ является нашим стратегическим партнером в СМИ, и мы будем продолжать активную совместную работу, особенно в инвестиционном направлении. Потому что каждый раз, когда публикуют материал в „Татар-информ“, у нас добавляются новые интересные инвестиции. Мы презентуем свой район и получаем обратную связь. Удачи, „Татар-информ“!» — пожелал глава Менделеевского района.

Число уникальных пользователей ресурсов «Татар-информа» в 2022 году достигло 18 млн человек. Наибольшая аудитория у сайта информационного агентства — tatar-inform.ru — 15 млн пользователей. Число читателей за год выросло на 38%. При этом количество просмотров превысило 30 млн.

Подробнее — в материале «Татар-информа».