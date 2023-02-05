Белгородский губернатор заявил, что над Валуйками ПВО сбила две ракеты

Над Валуйским городским округом Белгородской области система противовоздушной обороны сбила две ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе системой ПВО было сбито два ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал губернатор.

Согласно предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Гладков заверил, что обязательно сообщит, если появится соответствующая дополнительная информация.

Накануне в Белгородской области был бессрочно установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Это произошло после того, как ночью после обстрела завода в поселке Борисовка начался сильный пожар на нефтебазе, который удалось потушить лишь после полудня.

Ранее, еще в октябре прошлого года, в Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, Президент РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования из-за обстрелов со стороны украинских войск. Также эта мера касается Крыма, Краснодарского края, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.