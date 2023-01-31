В Белгородской области произошел массированный обстрел, второй раз сработала система ПВО

Сегодня вечером над Белгородской областью вновь сработала система ПВО, произошел массированный обстрел Белгородского района и Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Последствия происшествия он обещал уточнить позже.

Чуть раньше Гладков сообщил, что при сработке систем ПВО в этих же районах сбито два снаряда.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в приграничных регионах сохраняется «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Кроме того, Президент Владимир Путин ввел Средний уровень реагирования – это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.