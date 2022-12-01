Жилые дома и детсад повреждены после обстрела ВСУ в Белгородской области

В Белгороде и области вновь сработали системы ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет, о последствиях обстрелов станет известно позднее.

«Также были обстреляны села в Валуйском районе и Шебекинском округе. Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад», — заявил глава региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время дома обходят представители администрации и главы сельских поселений.