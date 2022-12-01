Жилые дома и детсад повреждены после обстрела ВСУ в Белгородской области
В Белгороде и области вновь сработали системы ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших нет, о последствиях обстрелов станет известно позднее.
«Также были обстреляны села в Валуйском районе и Шебекинском округе. Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад», — заявил глава региона в своем телеграм-канале.
В настоящее время дома обходят представители администрации и главы сельских поселений.