Белгородский губернатор рассказал о повреждении школы в поселке Красное при обстреле

При обстреле поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области никто не пострадал, но оказалось повреждено здание школы. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Вячеслав Гладков.

«В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечен фасад и выбиты окна», — написал губернатор, напомнив, что все учреждения образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте.

«Глава муниципального образования и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — добавил Гладков.

Накануне, 12 февраля, в Шебекинском городском округе было обстреляно село Новая Таволжанка (один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы).

А в субботу, 11-го числа, дважды попадал под обстрел из РСЗО «Град» сам город Шебекино. По информации главы области, тогда трое мужчин получили ранения.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы регулярно подвергаются обстрелам, включая ракетные, и налетам беспилотников. В октябре прошлого года из-за этого в приграничных субъектах Федерации глава государства ввел средний уровень реагирования. Позднее, 4 февраля текущего года, в Белгородской области бессрочно установили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Фото: t.me/vvgladkov/.