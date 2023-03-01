Белгородский губернатор Гладков опроверг информацию о покушении на него

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вернулся к работе после пищевого отравления. В ходе прямого эфира, организованного в социальной сети «ВКонтакте», чиновник опроверг информацию о покушении на него.

«Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя такая ситуация была в первый раз в моей жизни. Надеюсь, что уже всё: нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе», — заверил руководитель приграничного региона.

«Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет», — также подчеркнул Гладков, отвечая на вопрос, не было ли случившееся покушением на его жизнь.

О госпитализации Вячеслава Гладкова стало известно 24 февраля. СМИ сообщали, что он попал в больницу с пищевым отравлением. Сам губернатор тогда предполагал, что его «отпустят домой сегодня-завтра». Позднее, 27 февраля, он рассказал, что продолжает оставаться в больнице, несмотря на ухудшение состояния.