СМИ: Госпитализирован губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Несколько российских СМИ и телеграм-каналов сообщили о госпитализации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В частности, об этом пишут «Газета.ru» и «Известия». Отмечается, что глава региона попал в больницу с пищевым отравлением.

Врачи оценивают состояние Гладкова как средней степени тяжести, угрозы его жизни нет. Ближайшие несколько дней он проведет под наблюдением медиков.

UPD (13.09): В момент публикации новости Гладков опубликовал комментарий в своем телеграм-канале, сообщив, что с ним «ничего критичного нет». «Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», – написал губернатор.

Напомним, Вячеслав Гладков занимает должность губернатора Белгородской области с 2021 года, ранее работал на посту замгубернатора – председателя правительства Севастополя, а также был зампредом правительства Ставропольского края.