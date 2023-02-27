Белгородский губернатор рассказал, что продолжает оставаться в больнице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает оставаться в больнице, несмотря на улучшение состояния. Об этом сообщил сам чиновник в своем Telegram-канале.

«Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал глава региона.

При этом Гладков заверил, что оперативное совещание Правительства Белгородской области пройдет в привычное время и, как и заведено, будет транслироваться в социальных сетях. Он пригласил подписчиков присоединяться, «если <…> есть желание и вопросы».

О госпитализации Вячеслава Гладкова стало известно 24 февраля. СМИ сообщали, что он попал в больницу с пищевым отравлением. Сам чиновник тогда предполагал, что его «отпустят домой сегодня-завтра».