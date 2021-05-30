«Белавиа» пока не собирается летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не намерена выполнять рейсы в Крым. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть», — подчеркнул руководитель предприятия в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что возможность полетов «Белавиа» в Крым не обсуждалась во время переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Соответствующий вопрос он переадресовал руководству авиакомпании, отмечает РИА Новости.

В воскресенье, 23 августа, самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании. В результате оказались задержаны находившиеся на борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга — гражданка России София Сапега.

Власти государств Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и ряда других стран резко отреагировали на инцидент. Саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям совершать рейсы в аэропорты Евросоюза и вообще пролетать над территорией входящих в него стран. Он также рекомендовал европейским авиаперевозчикам перестать использовать воздушное пространство Беларуси.