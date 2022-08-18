В Белгородской области вспыхнул склад с боеприпасами – жителей эвакуируют

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и жертв на данный момент нет.

Пожар произошел в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Сейчас жителей двух сел – Тимоново и Солоти – вывозят на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, написал Гладков в своем телеграм-канале.

О причинах пожара пока точно неизвестно, но приграничные районы Белгородской области не раз становились объектом обстрела со стороны ВСУ. В регионе по этой причине сохраняется высокий уровень террористической угрозы.