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Ру Тат
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Происшествия
18 августа 2022  21:50

В Белгородской области вспыхнул склад с боеприпасами – жителей эвакуируют

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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и жертв на данный момент нет.

Пожар произошел в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Сейчас жителей двух сел – Тимоново и Солоти – вывозят на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, написал Гладков в своем телеграм-канале.

О причинах пожара пока точно неизвестно, но приграничные районы Белгородской области не раз становились объектом обстрела со стороны ВСУ. В регионе по этой причине сохраняется высокий уровень террористической угрозы.

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