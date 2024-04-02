Бах в разговоре с пранкерами рассказал об отношении к предстоящим Играм БРИКС

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) скептически отозвался об Играх стран БРИКС, которые состоятся в Казани с 10 по 24 июня, раскритиковал прошедшие Игры будущего и предостерег африканских спортсменов от участия в Играх дружбы. Видео пранкеры опубликовали накануне.

Относительно Игр БРИКС глава МОК сказал пранкерам, которые разговаривали с ним от имени некоего африканского чиновника, что, по его мнению, вряд ли Китай будет участвовать в них на высоком уровне.

«Знаете, в прошлом году перед последними Играми БРИКС в Южной Африке мы позаботились о том, чтобы они не имели никакого резонанса в мире спорта. Так что они (китайцы — прим. Т-и) рассматривают это скорее как своего рода молодежные соревнования», — пояснил Бах.

«В то время как русские хотят провести это по-другому: как полноценные игры <...>», — констатировал вместе с тем председатель МОК.

О Всемирных играх дружбы, которые в этом году с 15 по 29 сентября примут Москва и Екатеринбург, международный спортивный функционер заметил, что участие в них спортсменов из стран Африки будет сопряжено с риском. В связи с этим он упомянул отсутствие международно признанной системы допинг-контроля на турнире (публично Бах уже обращал ранее внимание на этот момент).

В Играх же будущего, прошедших в Казани с 21 февраля по 3 марта, глава МОК увидел лишь реализацию желаний Президента России Владимира Путина. «Там (на открытии турнира — прим. Т-и) вы могли увидеть настоящую цель [проведения мероприятия]. Это игры для одного человека, и это полное пренебрежение всеми ценностями спорта», — подчеркнул он.