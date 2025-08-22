Бавлинские волонтеры наладили новое направление помощи бойцам СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В селе Кзыл-Яр Бавлинского района РТ жители развернули работу по плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Директор местного дома культуры Ленир Давлетшин встретил волонтеров из Бавлов, которые привезли стойку для плетения, материалы и полуготовую сеть в качестве образца. Инициатором стала Ландыш Ганиева. В ее доме более года назад заработал штаб помощи фронту.

У женщины два брата находятся в зоне СВО, поэтому любое дело, связанное с поддержкой бойцов, для нее особенно близко.

«Почему мы решили выбрать сельские дома культуры? Потому что в них приходят жители, и сеть намного быстрее будет плестись. И это же не только плетение, а еще и общение, сплочение. Сегодня так уж получилось, что многие семьи связаны с СВО: на фронт ушли близкие, родственники. Получается, что плетут они для своих родных и близких, которые сейчас находятся там», – говорит Ландыш.

Каркасная конструкция для плетения состоит из деревянных брусьев и собирается легко. Мужчины установили ее в фойе дома культуры, женщины-волонтеры показали односельчанам порезанный на ленты спандбонд – именно из него делают маскировочные сети.

«Сегодня первый день, только организовываем эту работу, а уже пришло большое количество людей – как пожилых, так и детей. Все вместе, большой дружной командой мы сможем внести хоть небольшую лепту для сохранения жизни и здоровья наших бойцов», – отметил Ленир Давлетшин.

Кзыл-Ярский дом культуры с первых дней СВО помогает фронту: организует сбор гуманитарной помощи – жители приносят овощи, средства личной гигиены, деньги и многое другое. Теперь здесь началось еще одно общее дело.

Полуготовую сеть натянули на каркас, вязальщицы рассказали о технологии: в основу вплетаются ленточки разных оттенков, близких к природному фону. Пока используют ткани летних цветов, но уже заказаны материалы осенней гаммы.

Жители охотно встают к стойке. Вместе работают дети, молодежь и старшее поколение. «Бойцам очень необходима наша поддержка, им нужен стимул, они должны знать, что мы здесь им помогаем. До этого в нашей деревне маскировочные сети не плели, такое впервые, и я как узнала – сразу пришла», – поделилась жительница Кзыл-Яра Нина Иксанова.

Маскировочные сети используют для защиты бойцов, техники, вооружения, инженерных сооружений. В доме культуры рассчитывают привлечь к плетению все большее количество неравнодушных жителей. Каждый, кто приходит сюда, понимает: его работа в тылу становится частью общей победы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

