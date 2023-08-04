«Защитим Родину, как деды защищали!»: новые именные батальоны РТ проходят слаживание

Три новых именных батальона из Татарстана проходят боевое слаживание в разных регионах России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сделаем все, чтобы помочь новым регионам»

Сформированные в Татарстане три новых именных батальона сейчас проходят боевое слаживание в разных регионах России. Мотострелковый и артиллерийский батальоны обучаются на полигоне в Оренбургской области, танковый – на Дальнем Востоке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стало известно о танковом батальоне, которому присвоено имя Героя России Дамира Исламова, артиллерийском батальоне, который назвали в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, и о мотострелковом батальоне, названном именем Героя Советского Союза Сабира Ахтямова.

Два батальона обучаются на полигоне в Оренбургской области Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новые именные батальоны состоят исключительно из бойцов-контрактников. «Татар-информ» побывал на полигоне, где проходят боевое слаживание бойцы батальонов Кузнецова и Ахтямова.

Военнослужащие из Татарстана живут в большом палаточном городке на территории учебного полигона.

В полном обмундировании бойцы преодолевают бегом более пяти километров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Каждый день для них начинается с подъема, водных процедур и питательного завтрака. После этого они в полном обмундировании преодолевают бегом более пяти километров до учебных площадок.

Боец с позывным Бродяга рассказал, что приехал на полигон в конце июня и сейчас интенсивно учится справляться со 122-миллиметровой гаубицей Д-30. Он приобрел много новых навыков, в том числе прошел курсы тактической медицины и тактического пехотного боя.

«Знания нам преподают как надо, хорошо. Кормят тоже будь здоров. Живем в палатках, электричество есть, все удобства. Вчера у нас были стрельбы, поэтому сегодня мы будем учиться обслуживать гаубицу, чистить ее и приводить в рабочее состояние», – рассказал Бродяга.

Мужчина пошел служить по контракту по примеру своих мобилизованных товарищей и друзей из Лисичанска.

«Причин очень много. Надо прекращать эту войну, и наши батальоны поедут ее закончить. Я хочу, чтобы народ там перестал мучиться и наступил мир. Сделаем все, что в наших силах», – сказал он.

«Я не хочу, чтобы война пришла к нам домой»

Боец артиллерийского дивизиона имени Бориса Кузнецова с позывным Абдул до того, как заключил контракт, жил в Казани. По зову сердца он отправился на защиту России.

«Буду защищать Родину, как это делали наши деды. У меня много знакомых в зоне СВО, я последовал их примеру мужества. Я не хочу, чтобы война пришла к нам домой», – сказал мужчина.

Инструктор Волк показал нам, как бойцы изучают работу расчетов и командиров на закрытой огневой позиции.

«Обучаем парней работе с точками наводки. Их упорный труд показывает, что бойцы готовы учиться. Они прекрасно понимают – все то, что мы даем им сейчас, пригодится для выполнения боевых задач и сохранения личного состава. При обучении мы опираемся на опыт бойцов из зоны СВО», – сказал он.

Инструктор Волк: «При обучении мы опираемся на опыт бойцов из зоны СВО» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Инструктор Волк рассказал, что корректировку огня с воздуха ведут беспилотники. Они дают координаты для поражения условного противника.

«По легенде учений, позиции противника были обнаружены при помощи беспилотников ‘’Орлан-10’’. Для уничтожения противника выдвинулись 122-мм гаубицы Д-30”, – объяснил инструктор.

В обучении задействовано более 10 единиц военной техники Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В отработке навыков по артиллерийской стрельбе участвуют порядка ста военнослужащих. Также задействовано более 10 единиц военной техники.

«Служить в батальоне имени Сабира Ахтямова – это честь»

Командир мотострелкового батальона имени Сабира Ахтямова Геннадий отметил упорство татарстанских военнослужащих при обучении и рассказал о тренировках, которые проходят бойцы.

«Сейчас наши парни усиленно тренируются, чтобы потом применить эти навыки в бою. Они проходят курсы боевых стрельб, ночных стрельб, вождения боевой техники и проходят общее слаживание. Не все дается нашим парням легко и просто, но они берут упорством. Со временем, под руководством опытных инструкторов и командиров они делают успехи», – сказал он.

По словам командира батальона, настрой у бойцов боевой. В ближайшее время они отправятся на передовую.

В ближайшее время они отправятся на передовую Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Слаживание не прошло зря, ребята чувствуют плечо друг друга, они готовы помогать своей стране и президенту. Как командир и офицер, я вижу свое предназначение в том, чтобы уберечь молодых и неопытных от случайных и нелепых смертей. Я должен выполнить боевую задачу и сохранить личный состав», – подчеркнул мужчина.

Татарстанские бойцы не сидят на месте, их периодически отправляют обучаться по всей стране. Так, например, Капрал, недавно вернулся из командировки – в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга с еще несколькими бойцами учились особенностям работы санитарных инструкторов.

«Нас учили оказывать помощь во время боевых действий. Не секрет, что чаще всего бойцы погибают от кровотечений, нас обучили правильно накладывать жгуты, тампонировать раны и эвакуировать людей из разных зон», – рассказал он.

Капрал рассказал, что дома его остались ждать супруга и трое детей. В зону СВО он решил пойти, чтобы подать пример подрастающему поколению.

«Надо защитить Родину и нашу молодежь, ради семьи и только с победой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если молодые ребята идут воевать, почему я не должен? Надо защитить Родину и нашу молодежь, ради семьи и только с победой. Для меня большая честь служить в батальоне имени Сабира Ахтямова. Он – герой, Татарстан алга!» – дополнил мужчина.

После занятий на полигоне бойцы снова преодолеют более пяти километров под палящим солнцем, с оружием и в броне. Потом их ждет обед. Так постепенно – непросто, но эффективно – закаляется сталь.