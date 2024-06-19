Рустам Сафиуллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

«Завтра первые двадцать человек убывают в отдельный стрелковый батальон военной комендатуры, который будет формироваться в Самарской области. Они будут оснащены всем необходимым обмундированием, в том числе нательным бельем, аптечками и многим другим», – рассказал Рустам Сафиуллин.

Выплаты бойцам суммарно будут достигать до миллиона рублей.

«В Самарской области бойцы будут проходить боевое слаживание, обучение тактической медицине, стрелковому бою и многому другому. Жить они будут в комфортном солдатском общежитии. Слаживание будет идти от месяца и более. В батальон смогут попасть около четырехсот человек», – дополнил он.

Правительство Татарстана оказывает шефскую помощь новому именному батальону «Батыр», так же как «Алге» и «Тимеру», отметил Рустам Сафиуллин.

«Батальону будет направлена крупная гуманитарная помощь – от холодильников для медикаментов до передовой техники, в том числе и квадрокоптеров. В том числе помощь будет оказываться правительством по заявкам командиров», – рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани.

По его словам, батальон будет сформирован в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике.

«В связи с тем что батальон будет являться структурным подразделением военной комендатуры, в первую очередь в качестве кандидатов мы рассматриваем ребят, у которых не было серьезных проблем с законом», – подытожил Рустам Сафиуллин.