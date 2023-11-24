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Бастрыкину доложат о ситуации с отравлением школьников казанской гимназии
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг несовершеннолетним.
В настоящее время следователи расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, накануне из казанской гимназии №28 госпитализировали троих детей с с признаками отравления.
Первое сообщение об отравлении появилось вечером в одном из Тelegram-каналов. Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи.
Отмечается, что всего за медицинской помощью обратилось 8 учеников гимназии. Пациентов в тяжелом состоянии нет, отметили в Минздраве РТ.
В Управлении образования Казани агентству сообщили, что в курсе ситуации. На данный момент ждут результаты анализов. Начата внутренняя проверка.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку по информации о массовом отравлении школьников. Проверку начали и сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ.
Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, круг ответственных лиц.
В результате глава ведомства дал поручение доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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