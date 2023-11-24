Бастрыкину доложат о ситуации с отравлением школьников казанской гимназии

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг несовершеннолетним.

В настоящее время следователи расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, накануне из казанской гимназии №28 госпитализировали троих детей с с признаками отравления.

Первое сообщение об отравлении появилось вечером в одном из Тelegram-каналов. Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи.

Отмечается, что всего за медицинской помощью обратилось 8 учеников гимназии. Пациентов в тяжелом состоянии нет, отметили в Минздраве РТ.

В Управлении образования Казани агентству сообщили, что в курсе ситуации. На данный момент ждут результаты анализов. Начата внутренняя проверка.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку по информации о массовом отравлении школьников. Проверку начали и сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, круг ответственных лиц.

В результате глава ведомства дал поручение доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.