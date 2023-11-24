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Минздрав РТ: Трое школьников казанский гимназии госпитализированы
Трое школьников казанской гимназии №28 госпитализированы с признаками отравления, сообщают в пресс-службе Минздрава РТ.
Отмечается, что всего за медицинской помощью обратилось 8 учеников гимназии. Пациентов в тяжелом состоянии нет, отметили в министерстве.
Школьникам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.
Напомним, накануне из казанской гимназии №28 госпитализировали детей с с признаками отравления.
Первое сообщение об отравлении появилось вечером в одном из Тelegram-каналов.
Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Управлении образования Казани агентству сообщили, что в курсе ситуации. На данный момент ждут результаты анализов. Начата внутренняя проверка.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку по информации о массовом отравлении школьников. Проверку начали и сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ.
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