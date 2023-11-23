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Из казанской гимназии детей госпитализировали с отравлением
Из казанской гимназии №28 госпитализировали детей с отравлением. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
Первое сообщение об отравлении появилось сегодня вечером в одном из Telegram-каналов. Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи.
В настоящее время устаналиваются все обстоятельства произошедшего.
В Управлении образования Казани агентству сообщили, что в курсе ситуации. На данный момент ждут результаты анализов. Начата внутренняя проверка.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по поручению главы надзорного ведомства республики Альберта Суяргулова, прокуратура организовала проверку по информации о массовом отравлении школьников.
«Надзорное ведомство с участием профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал Руслан Галиев.
В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану агентству объяснили, что пока сообщений о якобы массовом отравлении детей из медицинских организаций к ним не поступало. Тем не менее, сотрудники Управления выехали в школу для проверки фактов.
«При поступлении информации о случаях заболевания будет проведено расследование с лабораторным контролем внешней среды», – добавили в санитарном ведомстве.
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